Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye enerji akışı sağlayan trafoda arıza oluştu. Kıvılcımları görenler, arızanın giderilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla hemen enerji şirketinden destek istedi. Arıza nedeniyle mahalle genelinde kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı. Trafodan çıkan kıvılcımlar nedeniyle mahalleli panik olurken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Geceyi aydınlatan tehlike: Ekipler harekete geçti
Samsun Bafra'da bir elektrik trafosunda çıkan arıza sonrası etrafa saçılan kıvılcımlar mahalleyi ayağa kaldırdı.
