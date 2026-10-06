Tokat’ın Niksar ilçesinde “beyaz altın” olarak anılan coğrafi işaretli cevizin hasadı başladı. Üreticiler, geçen yıl yaşanan don zararının ardından bu sezon yüksek verim bekliyor.
Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak
Geçen yıl don nedeniyle büyük kayıp yaşayan üreticiler bu sezon bahçelere umutla girdi. “Beyaz altın” olarak anılan coğrafi işaretli üründe yaklaşık 2 bin ton rekolte beklenirken, fiyatının 200-250 lira civarında olması öngörülüyor.Kaynak: İHA
Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Niksar cevizinde hasat için özel makineler kullanılıyor. Traktöre bağlanan makinelerle ağaçlar titreşim yöntemiyle silkeleniyor.
Dallardan yere dökülen cevizler üreticiler tarafından toplanarak makinelerde yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ürünler daha sonra kurutulmak üzere güneş gören alanlara seriliyor.
Geçen yıl olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle zarar gören ceviz ağaçları, bu sezon üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler hem verimin hem de ürün kalitesinin yüksek olduğunu belirtiyor.
Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Bölgede binlerce ceviz ağacında başlayan hasat çalışmalarının bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.
Niksar cevizi, kendine özgü aromasının yanı sıra 2010 yılında aldığı coğrafi işaretle de korunuyor. Üreticiler, ürünün karakteristik özelliklerini muhafaza ederek üretim yapmaya özen gösteriyor.
Hasat edilen cevizler kurutulduktan sonra çürük, zayıf ve kalitesiz ürünlerden ayrılıyor. Ardından kırma ve paketleme işlemlerinden geçirilen cevizler Türkiye’nin birçok şehrine gönderiliyor.
Üretici Halis Yılmaz, “Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var” diyerek ürünün bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti. Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olması bekleniyor.