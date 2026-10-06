Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak

Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak

Geçen yıl don nedeniyle büyük kayıp yaşayan üreticiler bu sezon bahçelere umutla girdi. “Beyaz altın” olarak anılan coğrafi işaretli üründe yaklaşık 2 bin ton rekolte beklenirken, fiyatının 200-250 lira civarında olması öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 1

Tokat’ın Niksar ilçesinde “beyaz altın” olarak anılan coğrafi işaretli cevizin hasadı başladı. Üreticiler, geçen yıl yaşanan don zararının ardından bu sezon yüksek verim bekliyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 2

Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Niksar cevizinde hasat için özel makineler kullanılıyor. Traktöre bağlanan makinelerle ağaçlar titreşim yöntemiyle silkeleniyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 3

Dallardan yere dökülen cevizler üreticiler tarafından toplanarak makinelerde yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ürünler daha sonra kurutulmak üzere güneş gören alanlara seriliyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 4

Geçen yıl olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle zarar gören ceviz ağaçları, bu sezon üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler hem verimin hem de ürün kalitesinin yüksek olduğunu belirtiyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 5

Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Bölgede binlerce ceviz ağacında başlayan hasat çalışmalarının bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 6

Niksar cevizi, kendine özgü aromasının yanı sıra 2010 yılında aldığı coğrafi işaretle de korunuyor. Üreticiler, ürünün karakteristik özelliklerini muhafaza ederek üretim yapmaya özen gösteriyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 7

Hasat edilen cevizler kurutulduktan sonra çürük, zayıf ve kalitesiz ürünlerden ayrılıyor. Ardından kırma ve paketleme işlemlerinden geçirilen cevizler Türkiye’nin birçok şehrine gönderiliyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 8

Üretici Halis Yılmaz, “Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var” diyerek ürünün bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti. Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

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Kabuğunu kıran altına ulaşıyor: Hasadı başladı, kilosu 250 lirayı bulacak - Resim: 9
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