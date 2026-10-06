Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı

MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye’de ödül gecesinde yarışmacılar zorlu etaplarda hünerlerini sergiledi. İlk turun ardından finale kalan iki isim, son tabak için karşı karşıya gelirken gecenin kazananı belli oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 1

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ödül oyunları sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı ödülün sahibi oluyor.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 2

Peki Masterchef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 3

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU İLK TURU KİMLER GEÇTİ?

İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. İlk turda yarışmacılar bıçak çekerek düello eşleşmesinde mücadele etti.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 4

Brüksel lahana, bal kabağı, hindi boyun, kaz, kaya levreği, keş peyniri, kuzu sırt, mavi yengeç ana ürünleriyle tabakların hazırlandığı birinci turda büyük rekabet yaşandı.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 5

Şefler bu etapta yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 6

Sürenin sonunda gerçekleştirilen değerlendirmeyle ilk turu geçip ikinci tura yükselen isimler Bahar, Eyyüp Can, Tolgahan, Emre, Nurten, Kübra, Enes ve Şükran oldu.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 7

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

İlk turun ardından finale yükselen yarışmacılar, bu kez Tokat batı yemeğini hazırlamak için karşı karşıya geldi. 30 dakikalık sürenin ardından şefler değerlendirmelerini yaptı ve son ikiye Tolgahan ile Emre kaldı.

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MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı - Resim: 8

Gecenin sonunda ise para ödülünü Tolgahan kazandı.

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