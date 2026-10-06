MasterChef’te büyük para ödülünün sahibi belli oldu: İşte kazanan yarışmacı

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

İlk turun ardından finale yükselen yarışmacılar, bu kez Tokat batı yemeğini hazırlamak için karşı karşıya geldi. 30 dakikalık sürenin ardından şefler değerlendirmelerini yaptı ve son ikiye Tolgahan ile Emre kaldı.