SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında Merkez Bankası’nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefini baz alarak Ocak ayı zam oranlarını tek tek hesapladı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ile çalışanların kıdem tazminatı tavanına ilişkin kritik rakamları paylaşan Erdursun, en düşük emekli maaşının çıkacağı yeni seviyeyi de açıkladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını kuruşu kuruşuna hesapladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında Merkez Bankası’nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefini baz alarak Ocak ayı zam oranlarını tek tek hesapladı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak 2027 zam oranlarına ilişkin detaylı senaryoları kamuoyuyla paylaştı.
Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon hedefi doğrultusunda hesaplamalarını aktaran Erdursun, maaş kalemlerini kuruşu kuruşuna açıkladı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 8,70 ZAM YOLDA
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Erdursun, son çeyrek enflasyon beklentilerini değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak net enflasyon farkını işaret etti. Aksi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde doğrudan enflasyon farkı oranının yüzde 8,70 (ortalama yüzde 9) civarında olacağını belirten uzman, maaşlara yansıyacak artışları şu şekilde sıraladı:
25.000 TL alan emeklinin maaşı 2.175 TL artışla 27.175 TL’ye,
30.000 TL alan emeklinin maaşı 2.610 TL artışla 32.610 TL’ye,
35.000 TL alan emeklinin maaşı 3.045 TL artışla 38.045 TL’ye,
40.000 TL alan emeklinin maaşı 3.480 TL artışla 43.480 TL’ye,
45.000 TL alan emeklinin maaşı 3.915 TL artışla 48.915 TL’ye,
50.000 TL alan emeklinin maaşı ise 4.350 TL artışla 54.350 TL’ye yükselecek.
Türkiye'deki emekli aylıklarının ortalamasının şu anda 27.500 TL bandında olduğunu vurgulayan Erdursun, Ocak ayı düzenlemesiyle birlikte Türkiye ortalama emekli maaşının 30.000 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART
Hala 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da değinen Özgür Erdursun, bu rakamın artırılması için Meclis'ten yasal bir düzenme çıkması gerektiğinin altını çizdi.
Düzenlemenin hayata geçmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 2.050 TL artarak 25.600 TL seviyesine çekileceğini ifade etti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 6,67'DE KALABİLİR
Memur ve memur emeklilerinin maaş artış hesaplamasının toplu sözleşme farkları nedeniyle farklı işlediğini hatırlatan Erdursun, önceki dönem toplu sözleşme düşüşü ve yeni dönem yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde net artışın yüzde 6,67 seviyesinde kalacağını belirtti.
Memurların vergi dilimi kesintileri ve ek ödemeler nedeniyle bordrolarında farklı rakamlar görebileceğini söyleyen Erdursun, cüzdana yansıyacak kök artış oranının bu seviyede şekilleneceğini kaydetti.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA DEĞİŞİYOR
Memur maaş artış oranının doğrudan özel sektördeki kıdem tazminatı tavanını etkilediğini vurgulayan Erdursun, çalışanları ilgilendiren kritik tavan rakamını da açıkladı. Yüzde 6,67’lik artış senaryosunda; halen 73.729,87 TL olan kıdem tazminatı tavanının Ocak ayı itibarıyla 78.650 TL civarına yükseleceğini söyledi. Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatlarının ise asgari ücrete yapılacak zam oranında (örneğin %25 zam senaryosunda aynı oranda) artacağını sözlerine ekledi.