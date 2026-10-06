SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını kuruşu kuruşuna hesapladı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 8,70 ZAM YOLDA

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Erdursun, son çeyrek enflasyon beklentilerini değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak net enflasyon farkını işaret etti. Aksi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde doğrudan enflasyon farkı oranının yüzde 8,70 (ortalama yüzde 9) civarında olacağını belirten uzman, maaşlara yansıyacak artışları şu şekilde sıraladı: