En güvenilir araçlar belli oldu: 225 otomobil arasında sadece iki model tam not aldı

Swift'in elde ettiği sonuç, özellikle ikinci el otomobil satın almayı düşünenler açısından dikkat çekici bir gösterge oldu.

Zirvenin ardından gelen modeller arasındaki puan farkı da oldukça sınırlı kaldı. Toyota Aygo X yüzde 99,7 ile üçüncü olurken, BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio yüzde 99,6, önceki nesil Mini Hatchback yüzde 99,4 puan aldı. Kia Niro'nun hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleri ile Lexus ES ise yüzde 99,3 puanla en güvenilir modeller arasında yer aldı.