İngiltere'nin köklü otomobil yayınlarından What Car?, her yıl yayımladığı güvenilirlik araştırmasının yeni sonuçlarını açıkladı.
En güvenilir araçlar belli oldu: 225 otomobil arasında sadece iki model tam not aldı
Otomobil sahiplerinin deneyimleriyle hazırlanan araştırmada yüzlerce model değerlendirildi. Listenin zirvesinde yer alan iki otomobil, güvenilirlik konusunda rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerlerine çekti ve bu yıl önemli sonuç ortaya koydu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
39 bin 332 araç sahibinin katıldığı araştırmada, 30 markanın toplam 225 modeli ayrıntılı ve kapsamlı biçimde değerlendirildi.
Listenin tamamında yüzde 100 puana ulaşan yalnızca iki otomobil bulunuyor.
Arıza yaşamayan iki model zirveyi paylaştı.
'What Car?'ın güvenilirlik araştırması, otomobil sahiplerinin son iki yıl içerisinde karşılaştığı sorunlar esas alınarak hazırlandı. Katılımcılardan motor dışı elektrik sistemlerinden 12 voltluk aküye, klimadan bilgi-eğlence sistemine kadar 16 farklı arıza kategorisinde yaşadıkları problemleri aktarmaları istendi. Toplanan yanıtlar her model özelinde incelenerek yüzde cinsinden güvenilirlik puanına dönüştürüldü.
Listenin en üst basamağında iki model yer aldı.
2024 yılından itibaren satışta olan yeni nesil Mini Countryman ile 2017-2024 döneminde üretilen Suzuki Swift, yüzde 100'lük skorla zirveyi paylaştı.
Swift'in elde ettiği sonuç, özellikle ikinci el otomobil satın almayı düşünenler açısından dikkat çekici bir gösterge oldu.
Zirvenin ardından gelen modeller arasındaki puan farkı da oldukça sınırlı kaldı. Toyota Aygo X yüzde 99,7 ile üçüncü olurken, BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio yüzde 99,6, önceki nesil Mini Hatchback yüzde 99,4 puan aldı. Kia Niro'nun hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleri ile Lexus ES ise yüzde 99,3 puanla en güvenilir modeller arasında yer aldı.