Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar

Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Peynirde nişasta, fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta yasaklı boya ve takviye gıdalarda ilaç etken maddesi tespit edildi. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan ve gıdada taklit-tağşiş yapan firmalara yönelik güncellenmiş ifşa listesini yayımladı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 2

Şarküteriden tatlıya, zeytinyağından bala kadar pek çok ürün grubunda yapılan denetimlerde, skandal boyutunda uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 3

Güncellenen listede yalnızca gıda hileleri değil, sağlığı doğrudan tehlikeye düşürecek kimyasal maddeler de yer aldı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 4

Takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerde ilaç etken maddesi bulunurken, bazı sucuk harçlarında gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen yasaklı boyalar tespit edildi.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 5

Hangi Üründen Ne Çıktı? İşte İfşa Edilen Hileler

Bakanlık denetimleri sonucunda kamuoyuna duyurulan ürün grupları ve yapılan hileli işlemler şu şekilde sıralandı:

Antep Fıstıklı Baklava

Fıstık yerine ay çekirdeği ve yeşil gıda boyası kullanıldı.


Tulum Peyniri

Tam yağlı olgunlaştırılmış peynirde nişasta tespit edildi.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 6

Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve Et Ürünleri

Harçlarda yasaklı gıda boyası, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 7

Natürel Sızma Zeytinyağı

Tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 8

Baharat ve Sumak

Yabancı maddeler ve gıda boyası eklendi.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 9

Kuşburnu Sirkesi

Doğal fermantasyon yerine gıda boyası katıldığı saptandı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 10


Çiçek Balı

Taklit ve tağşiş yapıldığı tescillendi.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 11

Bakanlıktan Tüketicilere Kritik Uyarı

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken oldukça dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Bakanlık taklit tağşiş listesini güncelledi: Sağlığımızla böyle oynamışlar - Resim: 12

Tüketicilerin özellikle satın aldıkları ürünlerde marka, ürün adı, parti ve seri numarası gibi bilgileri kontrol ederek güvenilir gıdaya yönelmeleri önem taşıyor.

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