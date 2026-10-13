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Fon tasfiyelerine ilişkin kanun teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Yalnızca 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme imkânı sunması, ödemeler için kesin bir takvim ve tam tazmin güvencesi içermemesi nedeniyle eleştirilen teklifin, fon mağduru AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin de tepkisini çektiği öğrenildi.

TEKLİF MAĞDURİYETLERİ GİDERMEKTE YETERSİZ BULUNDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti ve MHP bünyesinde kendilerinin veya ailelerinin birikimleri fonlarda kalan bazı milletvekilleri, kanun teklifinin mağduriyetleri gidermek için yeterli olmadığını düşünüyor. Milletvekillerinin itirazlarının merkezinde, tasarruf sahiplerinin anaparalarının tamamının geri ödenmesini güvence altına alacak bir düzenleme yapılması talebi bulunuyor.

Mağdur milletvekilleri, anaparanın geri ödenmesine yönelik açık bir güvence verilmeden yapılacak açıklamaların vatandaşları ikna etmeyeceğini savunuyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde, “Anapara ödeme garantisi verilmeyen hiçbir politik söylem, vatandaşı da memnun etmez” görüşü öne çıkıyor.

DÖRT TEMEL TALEP GÜNDEMDE

Mağdur vekillerin kanun teklifine ilişkin beklentileri dört temel başlıkta toplanıyor. İlk sırada, tasarruf sahiplerinin anaparalarının tamamının korunması ve kayıpsız geri ödeme için güvence sağlanması yer alıyor.

Milletvekilleri ayrıca teklifin 4. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmasını istiyor. Ödemelerin hesaplanmasında, değer kaybına uğramış güncel fiyatlar yerine tasfiye öncesindeki 16 Eylül referans fiyatının esas alınması gerektiği belirtiliyor.

STOPAJ GELİRLERİ MAĞDURLARA AKTARILSIN

Talepler arasında, haksız kazançlardan kesilen yüzde 17,5 oranındaki stopajın bir havuzda toplanarak mağdurlara yapılacak ödemelerde ek kaynak olarak kullanılması da bulunuyor. Bu düzenlemeyle mağdurların zararlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER GERİYE DÖNÜK İNCELENSİN

Mağdur milletvekillerinin bir diğer talebi ise olağandışı kâr elde edilen tüm şüpheli işlemlerin geriye dönük olarak araştırılması. Fonlardaki işlemlerin ayrıntılı biçimde incelenmesini isteyen vekiller, hem mağduriyetlerin giderilmesini hem de şüpheli kazançların tespit edilmesini talep ediyor.

Fon tasfiyelerine ilişkin kanun teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ara ödeme sınırı, geri ödeme güvencesi ve mağdurların zararlarının karşılanmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.