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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı, ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.

Böylece cari işlemler dengesi gösterge verisi, son 1 yılın en yüksek cari fazlasına işaret etmiş oldu. Altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabındaki fazla 8 milyar 205 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

9,7 MİLYAR DOLARLIK NET GİRİŞ

Ağustos ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 9 milyar 711 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Bu kalemin alt detaylarında şu rakamlar öne çıktı:

Seyahat kalemi net geliri: 7 milyar 285 milyon dolar

Taşımacılık hizmetleri net geliri: 3 milyar 265 milyon dolar

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı: 3 milyar 746 milyon dolar

Net hata ve noksan kalemi: Önceki ay 515 milyon dolar seviyesindeyken ağustosta 4,52 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 42,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında ise ağustos ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yıllıklandırılmış diğer ödemeler dengesi kalemleri ise şu şekilde şekillendi:

Hizmetler dengesi: 63,9 milyar dolar fazla

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi: 78,4 milyar dolar açık

Birincil gelir dengesi: 25,6 milyar dolar açık

İkincil gelir dengesi: 1,9 milyar dolar açık