Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında art arda meydana gelen depremler endişeye neden olurken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin faylarda yavaş kayma ihtimali açısından incelenmesi gerektiğini belirtti. Bektaş, 2016 yılında yaşanan 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında kaydedilen verileri hatırlattı.
Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan Marmara için kritik uyarı: 2016 verileri neden önemli?
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında yaşanan depremler, Çınarcık Fayı’ndaki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Deprem uzmanı Osman Bektaş, geçmiş verileri hatırlatarak yavaş kayma ihtimalinin bilimsel araştırmalarla incelenmesi gerektiğini vurguladı ve kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılar, bölgedeki deprem hareketliliğini yeniden gündeme getirdi. 3,5 ve 3 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan sarsıntıların ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı.
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede, bölgedeki hareketliliğin fayların davranışları açısından ele alınması gerektiğini vurguladı.
ÇINARCIK FAYI'NDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR
Bektaş, bir Alman araştırma ekibinin 2019 yılında yayımladığı çalışmaya dikkat çekti. Söz konusu araştırmada, 2016 yılında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında gözlemlenen mikrodeprem hareketliliğinin, Çınarcık Fayı’ndaki yavaş kaymayla ilişkili olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.
Bektaş, 2016 yılındaki deprem öncesinde ve sonrasında yaklaşık 50 gün boyunca devam eden deformasyon sinyaline de dikkat çekti.
"YAVAŞ KAYMA" OLASILIĞI ARAŞTIRILMALI
Bektaş, 2026 yılında Yalova açıklarında meydana gelen sarsıntıların da Marmara’daki fayların sürünme ve yavaş kayma davranışları bakımından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bir gün arayla meydana gelen iki depremin bu tür bir hareketlilikle bağlantılı olabileceğini belirten Bektaş’ın değerlendirmesi, bölgedeki sismik hareketliliğin bilimsel veriler ışığında incelenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Uzmanın değerlendirmesi, söz konusu depremlerin tek başına büyük bir depremin yaklaştığını gösterdiği anlamına gelmiyor. Fayların davranışları hakkında kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için ayrıntılı sismolojik ve jeodezik verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Bektaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.
Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler. 2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli."