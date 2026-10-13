Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan Marmara için kritik uyarı: 2016 verileri neden önemli?

"YAVAŞ KAYMA" OLASILIĞI ARAŞTIRILMALI

Bektaş, 2026 yılında Yalova açıklarında meydana gelen sarsıntıların da Marmara’daki fayların sürünme ve yavaş kayma davranışları bakımından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir gün arayla meydana gelen iki depremin bu tür bir hareketlilikle bağlantılı olabileceğini belirten Bektaş’ın değerlendirmesi, bölgedeki sismik hareketliliğin bilimsel veriler ışığında incelenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.