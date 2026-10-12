Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir işletmenin ikinci katında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.
PARKTA YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.