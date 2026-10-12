Bu kahvaltı sadece 150 TL: Masaya gelenleri görenler şaşırdı

Erzurum'da bir esnaf, artan kahvaltı fiyatlarına karşı dikkat çeken bir kampanya başlattı. Piyasada 300-350 liradan başlayan serpme kahvaltıyı 150 liraya sunan esnafın masaya koyduğu ürünler de sosyal medyada gündem oldu.