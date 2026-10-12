Kaynak: İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesi ile Düzce sınırının birleştiği noktada bulunan Pürenli Yaylası, sonbaharla birlikte değişen görünümüyle öne çıktı. Deniz seviyesinden 1.400 metre yükseklikte yer alan yaylada, kış öncesinde açan mor çiğdemler ve doğanın aldığı farklı renkler dikkat çekti. Bölgenin mevsimsel güzelliği, havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

DOĞASEVERLERİN ROTASINDA YER ALIYOR

Kent yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Pürenli Yaylası, özellikle hafta sonlarında çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Kamp yapmak ve doğa sporlarıyla ilgilenmek isteyenlerin de tercih ettiği bölgede, kuşların sesine akan suların çıkardığı sesler eşlik ediyor.

Konumu sayesinde çevredeki farklı doğal alanlara ulaşım olanağı sunan yayla, Abant, Odayeri, Samandere ve Kardüz yaylalarıyla bağlantı sağlıyor. Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi üzerinden de bölgeye ulaşılabiliyor. Yaylada konaklamak için çadır kuran ziyaretçiler, açık havada vakit geçirirken mevsim geçişinin şekillendirdiği manzarayı izleme fırsatı buluyor.

MOR ÇİĞDEMLER GENİŞ ALANLARI KAPLADI

Havaların kışa doğru ilerlediği dönemde ortaya çıkan mor çiğdemler, Ortaköy ve Pürenli havzasındaki araziye yayılarak bölgenin görünümünü değiştirdi. Doğayla baş başa kalmak için yaylaya gelen ziyaretçiler, ortaya çıkan manzarayı fotoğrafladı.

Sonbahar renkleriyle mor çiğdemlerin bir araya geldiği yayla, havadan çekilen görüntülerde de dikkat çekici bir görünüm sundu. Dron kayıtları, bölgenin mevsim geçişiyle kazandığı renkli manzarayı ortaya koydu.