Türkiye'nin farklı illerinden yükledikleri ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşımak için yola çıkan tır sürücüleri, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 37 kilometreyi bulan dev kuyrukla karşı karşıya kaldı. Günlerdir direksiyon başında sıra bekleyen şoförler; tuvalet, duş, yemek ve güvenli dinlenme alanı bulamadıklarını ifade ederek tepkilerini dile getirdi.
Sürücüler ayrıca sınır geçişlerindeki yoğunluğun yanı sıra kronikleşen vize sorunları ve mülteci riski nedeniyle mağduriyetlerinin katlandığını vurguladı.
"23 SAATTİR BEKLİYORUZ, TAKOGRAFLAR BİTİYOR"
Sınır kapısında günlerdir çile çeken tır şoförleri, yaşadıkları zorlu süreci ve yetkililerden beklentilerini şu sözlerle aktardı:
AHMET ŞAHİN (ANKARA'DAN POLONYA'YA YÜK TAŞIYOR):
"Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz. Yetkililerden randevu sistemiyle bu soruna çözüm bulmalarını ve vize çilesinin bitmesini istiyoruz."
AYHAN AKÇA (İSTANBUL'DAN ALMANYA'YA YÜK TAŞIYOR):
"Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden bu soruna acil çözüm bekliyoruz."