AYM’den emsal pasaport kararı: İhlal sayıldı

Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da İçişleri Bakanlığı'nın genel güvenlik gerekçesiyle pasaport vermeme yetkisini iptal eden AYM, yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak ve ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle bir hakim kararına dayanabileceğini kaydetmişti