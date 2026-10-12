Kaynak: Haber Merkezi

Erzurum'da bir esnaf, vatandaşların bütçesini düşünerek serpme kahvaltı fiyatında dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Piyasada minimum 300-350 TL arasında değişen kahvaltıyı 150 TL'ye sunmaya başladı.

MASADA YOK YOK

150 TL'lik kahvaltıda çay, bal, kaymak, beyaz peynir, Erzurum'un meşhur göğermiş peyniri, kaşar peyniri, iki çeşit zeytin ve helva bulunuyor.

Masaya ayrıca patates kızartması, domates ve salatalık gelirken tercihe göre sahanda veya haşlanmış yumurta da servis ediliyor.

"VATANDAŞ YESİN, VATANDAŞ DOYSUN"

Esnaf, "Vatandaş yesin, vatandaş doysun" diyerek fiyatı belirlediğini ve Erzurum'daki kahvaltı fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Uygulama sosyal medyada da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar esnafı tebrik ederken, bazıları ise bu kadar çeşitli bir kahvaltının 150 TL'ye nasıl sunulabildiğini sorguladı.