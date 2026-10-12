Kaynak: AA / DHA / İHA

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi, özgüvenlerini artırmayı ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlayan program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi, kurs alanlarının ziyareti ve müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte kadın dayanışması ve üretimin önemi vurgulandı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Geniş katılımın sağlandığı açılış programına; Edirne Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkan Vekili Sibel Yıldırım, kurum müdürleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kursiyer katıldı.

"SODAM YALNIZCA MESLEK EDİNDİREN BİR MERKEZ DEĞİL"

Törende konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, merkezlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"SODAM yalnızca meslek edindiren bir merkez değildir; kadınların kişisel gelişimlerine ve geleceklerine de doğrudan katkı sunar. Merkezlerimizde kadınların el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra özgüven kazanmalarını ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecek imkânlara ulaşmalarını hedefliyoruz. Yeni eğitim döneminin hayırlı ve verimli geçmesini dilerim."

"BİR FIRSAT, BİR NESLİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ise toplumsal gücün sadece ekonomik imkânlarla ölçülemeyeceğini belirterek, sunulan fırsatların aile yapısını koruduğuna vurgu yaptı:

"SODAM, vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerini geliştiren, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve sosyal yaşama katılımlarını destekleyen önemli merkezlerden biridir. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza fırsat sunulması ve kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi çok kıymetli. Bir kişiye sunulan imkân bir ailenin, hatta bir neslin geleceğini değiştirebilir. Amacımız vatandaşlarımızın sadece destek alan değil; kendini geliştiren, üreten ve toplumsal yaşamda aktif rol üstlenen bireyler olarak güçlenmesidir."

Açılışta söz alan kursiyerlerden Sevcan Özer de merkezde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve yeni dönemin kendilerine yeni fırsatlar sunacağını ifade ederken; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise SODAM’ların kadınların ekonomik hayata katılımının yanı sıra sosyal ilişkilerini de kuvvetlendirdiğini belirtti.

SODAM bünyesinde yeni dönemde; dikiş-nakış, aşçılık, el sanatları, kuaförlük, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim gibi farklı alanlarda eğitimler verilerek kadınların mesleki ve sosyal yönden güçlenmeleri sağlanacak.