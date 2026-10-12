Kaynak: İHA

Van’ın Özalp ilçesinde yaban domuzları, doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak yerleşim bölgelerinin yakınına kadar geldi. Çıral Mahallesi çevresinde ortaya çıkan sürü, bölgede bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Mahalle yakınlarında koyunlarını otlatan vatandaşlar, karşılarına çıkan yaban domuzlarını fark edince o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir arada hareket eden hayvanların kaydedildiği görüntülerde, sürünün yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunduğu görüldü.

Yaban domuzlarının mahalle çevresinde görülmesi, olaya tanıklık eden vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.