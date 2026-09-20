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Kaynak: Haber Merkezi

Çocukları Atlas, Ares ve Güney ile eski eşi Mustafa Erdoğan’ın bulunduğu fotoğrafı paylaşan Gülben Ergen, bu karenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

35 yıldır aralıksız çalıştığını belirten Ergen, hayatının bu döneminde çalışma temposunu yeniden değerlendirdiğini söyledi. Şarkıcı, zaman zaman hızını azalttığı ve çalışma biçimini dengelediği bir süreçten geçtiğini aktardı.

Ergen, vasiyetnamesini sağlıklı olduğu ve karar verme yetisinin yerinde olduğu bir dönemde hazırladığını belirtti. Belgenin avukatına verilmeden önce teslim edileceği kişinin ise üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan olacağını açıkladı.

Gülben Ergen paylaşımında, söz konusu fotoğrafın kendisi için “çok değerli ve anlamlı” olduğunu belirterek vasiyetiyle ilgili kararını “Huzurla ve güvenle” ifadeleriyle duyurdu.