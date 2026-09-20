2026’nın son çeyreği yaklaştı.
Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi
Fransa merkezli uluslararası yatırım bankası Société Générale, altın ve bakırda yükseliş beklentisini korudu. Banka, altının 2027’nin üçüncü çeyreğinde ons başına ulaşacağı rakama yönelik tahminlerde bulundu.Utku Beycan
Fransa merkezli uluslararası yatırım bankası Société Générale (SocGen) yatırım portföyündeki altın ve bakır başta olmak üzere emtialara yönelik pozisyonunu korudu.
Fransız bankasının analistleri, merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelmesine rağmen enflasyonla mücadelede istenen sonucun kısa sürede alınmasının zor olabileceğini belirtti.
Banka, üçüncü çeyreğe kıyasla emtia ve altındaki ağırlığını yüzde 10 seviyesinde tuttu.
Hisse senetlerinin portföydeki payını yüzde 55’ten yüzde 58’e çıkardı.
Devlet tahvillerindeki ağırlık ise yüzde 15’ten yüzde 12’ye indirildi.
SocGen analistleri, yılın başından bu yana varlık sınıfları arasında belirgin bir ayrışma yaşandığına dikkat çekti.
Hisse senetleri ve emtiaların olumlu performans gösterdiğini söyledi.
Tahvillerin ise daha zayıf bir görünüm sergilediğini belirtti.
Analistler, mevcut koşullarda yüzde 60 hisse senedi, yüzde 20 tahvil ve yüzde 20 emtiadan oluşan bir dağılımın daha uygun olabileceğini ifade etti.
SocGen, jeopolitik riskler, mali politikalar ve para birimlerine yönelik güven tartışmalarının yatırımcıları geleneksel rezerv varlıklarının dışındaki seçeneklere yöneltebileceğini belirtti.
Bankaya göre bu süreçte altın, çoklu varlık portföylerindeki konumunu koruyabilir.
Analistler, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın talebini desteklediğini belirtti.
ABD Hazine tahvillerine yönelik maruziyetin azaltılması ve alternatif rezerv varlıklarına yönelimin de bu eğilime katkı sağladığı ifade edildi.
SocGen, merkez bankalarından gelen talebin altın fiyatları açısından destekleyici olabileceğini değerlendirdi.
Bunun yanı sıra düşük reel faiz beklentileri, doların zayıflaması ve yatırımcı talebindeki toparlanmanın altın fiyatları üzerindeki desteği artıracağını açıkladı.
Bankanın açıklamasında, küresel altın borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıkların yaklaşık 3 bin tona yükseldiği ve bunun yatırım talebindeki toparlanmaya işaret ettiği belirtildi.
Bu beklentiler doğrultusunda SocGen, altının ons fiyatının 2026’nın dördüncü çeyreğinde 4 bin 750 dolara ulaşacağını öngördü.
2027’nin ikinci çeyreğinde 5 bin dolara ve üçüncü çeyreğinde 5 bin 250 dolara çıkabileceğini belirtti.
Bankanın yıllık ortalama fiyat tahmini ise 2026 için 4 bin 500 dolar, 2027 için 5 bin 125 dolar olarak açıklandı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.