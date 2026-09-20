Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi

Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi

Fransa merkezli uluslararası yatırım bankası Société Générale, altın ve bakırda yükseliş beklentisini korudu. Banka, altının 2027’nin üçüncü çeyreğinde ons başına ulaşacağı rakama yönelik tahminlerde bulundu.

Utku Beycan Utku Beycan
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2026’nın son çeyreği yaklaştı.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 2

Fransa merkezli uluslararası yatırım bankası Société Générale (SocGen) yatırım portföyündeki altın ve bakır başta olmak üzere emtialara yönelik pozisyonunu korudu.

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Fransız bankasının analistleri, merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelmesine rağmen enflasyonla mücadelede istenen sonucun kısa sürede alınmasının zor olabileceğini belirtti.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 4

Banka, üçüncü çeyreğe kıyasla emtia ve altındaki ağırlığını yüzde 10 seviyesinde tuttu.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 5

Hisse senetlerinin portföydeki payını yüzde 55’ten yüzde 58’e çıkardı.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 6

Devlet tahvillerindeki ağırlık ise yüzde 15’ten yüzde 12’ye indirildi.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 7

SocGen analistleri, yılın başından bu yana varlık sınıfları arasında belirgin bir ayrışma yaşandığına dikkat çekti.

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Hisse senetleri ve emtiaların olumlu performans gösterdiğini söyledi.

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Tahvillerin ise daha zayıf bir görünüm sergilediğini belirtti.

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Analistler, mevcut koşullarda yüzde 60 hisse senedi, yüzde 20 tahvil ve yüzde 20 emtiadan oluşan bir dağılımın daha uygun olabileceğini ifade etti.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 11

SocGen, jeopolitik riskler, mali politikalar ve para birimlerine yönelik güven tartışmalarının yatırımcıları geleneksel rezerv varlıklarının dışındaki seçeneklere yöneltebileceğini belirtti.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 12

Bankaya göre bu süreçte altın, çoklu varlık portföylerindeki konumunu koruyabilir.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 13

Analistler, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın talebini desteklediğini belirtti.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 14

ABD Hazine tahvillerine yönelik maruziyetin azaltılması ve alternatif rezerv varlıklarına yönelimin de bu eğilime katkı sağladığı ifade edildi.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 15

SocGen, merkez bankalarından gelen talebin altın fiyatları açısından destekleyici olabileceğini değerlendirdi.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 16

Bunun yanı sıra düşük reel faiz beklentileri, doların zayıflaması ve yatırımcı talebindeki toparlanmanın altın fiyatları üzerindeki desteği artıracağını açıkladı.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 17

Bankanın açıklamasında, küresel altın borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıkların yaklaşık 3 bin tona yükseldiği ve bunun yatırım talebindeki toparlanmaya işaret ettiği belirtildi.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 18

Bu beklentiler doğrultusunda SocGen, altının ons fiyatının 2026’nın dördüncü çeyreğinde 4 bin 750 dolara ulaşacağını öngördü.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 19

2027’nin ikinci çeyreğinde 5 bin dolara ve üçüncü çeyreğinde 5 bin 250 dolara çıkabileceğini belirtti.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 20

Bankanın yıllık ortalama fiyat tahmini ise 2026 için 4 bin 500 dolar, 2027 için 5 bin 125 dolar olarak açıklandı.

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Société Générale altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi söyledi - Resim: 21

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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