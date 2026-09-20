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Kaynak: Haber Merkezi

2032 Brisbane Olimpiyatları'nda kürek ve kano yarışlarının Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Fitzroy Nehri'nde yapılması kararlaştırıldı. Nehir yatağı, akıntılar ve çevre koşullarına yönelik bağımsız testlerin ardından uluslararası federasyonlar parkura onay verdi.

500'DEN FAZLA SPORCU İTİRAZ ETTİ

Yaklaşık 500 timsahın yaşadığı belirtilen nehir için 500'den fazla sporcu, yarışların daha güvenli bir bölgeye taşınmasını istedi. Ancak yapılan teknik incelemelerin ardından konumun değiştirilmemesine karar verildi.

TİMSAHLARA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Sporcuların güvenliği için büyük ve tehlikeli davranış gösteren timsahların yarışlardan önce bölgeden uzaklaştırılması planlanıyor. Olası timsah görülmesi durumunda ise acil durum prosedürlerinin uygulanacağı belirtildi.

Brisbane 2032 Başkanı Andrew Liveris, güvenlik tartışmalarına ilişkin, “Okyanusta köpekbalığı var ama yine de sörf yapıyoruz” ifadelerini kullandı.