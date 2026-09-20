Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar”

Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, SPK’nin tasfiye kapsamına aldığı fonların yaklaşık 830 milyar liralık büyüklüğüne dikkat çekti. Çömez, söz konusu tutarın 200 liralık banknotlar üzerinden hesaplandığında yaklaşık 188 TIR’lık bir hacme ulaştığını belirtti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 1

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye sürecine dahil ettiği yatırım fonlarının büyüklüğü üzerinden dikkat çeken bir hesaplama yaptı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 2

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Çömez, fonlarda yaklaşık 515 bin yatırımcının bulunduğunu belirtti.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 3

Toplam varlık büyüklüğünün 830 milyar lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 4

Milletvekili, bu miktarın fiziksel olarak taşınması durumunda ortaya çıkacak tabloyu banknot ağırlığı ve TIR taşıma kapasitesi üzerinden hesapladı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 5

Çömez’in paylaşımındaki hesaplamaya göre 830 milyar lira, 200 liralık banknotlara çevrildiğinde yaklaşık 4 milyar 150 milyon adet para ediyor.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 6

Her bir banknotun yaklaşık 1,13 gram olduğu kabul edildiğinde toplam ağırlığın 4 bin 690 tona ulaştığı belirtildi.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 7

Yaklaşık 25 ton yük taşıyabilen TIR’lar baz alındığında ise bu miktardaki paranın taşınması için yaklaşık 188 TIR gerektiği hesaplandı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 8

Çömez, yaptığı hesabın ardından paylaşımında, “Yani 515 bin vatandaşımızın parasını, 188 TIR’a doldurup götürmüşler, hem de göz göre göre!” ifadelerine yer verdi.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 9

Çömez, açıklamasının devamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik bir soru da yöneltti.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 10

İYİ Parti Milletvekili, “Bu paralar götürülürken nasıl gözünden kaçtı Mehmet Şimşek?” ifadesini kullandı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 11

Çömez ayrıca Şimşek’in yaklaşık 10 ay önce yaptığı ve piyasalardaki “manipülasyonların farkında” olunduğuna ilişkin açıklamasını gündeme taşıdı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 12

Çömez’in açıklaması, SPK’nin yatırım fonlarına yönelik kararlarının tartışıldığı süreçte geldi.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 13

SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 14

Kurul ayrıca bazı fonların belirleyeceği yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine karar vermişti.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 15

Tasfiye sürecine alınan fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 830 milyar lira olduğu belirtilirken, yatırımcı sayısına ilişkin haberlerde 500 binin üzerinde rakamlar yer aldı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 16

SPK ise fonların portföy değerleri ile yatırımcı sayılarına ilişkin günlük ve konsolide verileri yayımlıyor.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıklamıştı.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 18

Şimşek, yaşanan durumun genele yayılan sistemik bir risk oluşturmadığını ve borsa ile fon piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını savunmuştu.

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Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar” - Resim: 19

Çömez’in paylaşımıyla birlikte tasfiye sürecindeki fonların büyüklüğü ve yatırımcıların durumu yeniden gündeme geldi.

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