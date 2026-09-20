İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye sürecine dahil ettiği yatırım fonlarının büyüklüğü üzerinden dikkat çeken bir hesaplama yaptı.
Turhan Çömez’den fon krizi paylaşımı: “188 tır dolusu para kaçırdılar”
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, SPK’nin tasfiye kapsamına aldığı fonların yaklaşık 830 milyar liralık büyüklüğüne dikkat çekti. Çömez, söz konusu tutarın 200 liralık banknotlar üzerinden hesaplandığında yaklaşık 188 TIR’lık bir hacme ulaştığını belirtti.İbrahim Doğanoğlu
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Çömez, fonlarda yaklaşık 515 bin yatırımcının bulunduğunu belirtti.
Toplam varlık büyüklüğünün 830 milyar lira seviyesinde olduğunu ifade etti.
Milletvekili, bu miktarın fiziksel olarak taşınması durumunda ortaya çıkacak tabloyu banknot ağırlığı ve TIR taşıma kapasitesi üzerinden hesapladı.
Çömez’in paylaşımındaki hesaplamaya göre 830 milyar lira, 200 liralık banknotlara çevrildiğinde yaklaşık 4 milyar 150 milyon adet para ediyor.
Her bir banknotun yaklaşık 1,13 gram olduğu kabul edildiğinde toplam ağırlığın 4 bin 690 tona ulaştığı belirtildi.
Yaklaşık 25 ton yük taşıyabilen TIR’lar baz alındığında ise bu miktardaki paranın taşınması için yaklaşık 188 TIR gerektiği hesaplandı.
Çömez, yaptığı hesabın ardından paylaşımında, “Yani 515 bin vatandaşımızın parasını, 188 TIR’a doldurup götürmüşler, hem de göz göre göre!” ifadelerine yer verdi.
Çömez, açıklamasının devamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik bir soru da yöneltti.
İYİ Parti Milletvekili, “Bu paralar götürülürken nasıl gözünden kaçtı Mehmet Şimşek?” ifadesini kullandı.
Çömez ayrıca Şimşek’in yaklaşık 10 ay önce yaptığı ve piyasalardaki “manipülasyonların farkında” olunduğuna ilişkin açıklamasını gündeme taşıdı.
Çömez’in açıklaması, SPK’nin yatırım fonlarına yönelik kararlarının tartışıldığı süreçte geldi.
SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.
Kurul ayrıca bazı fonların belirleyeceği yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine karar vermişti.
Tasfiye sürecine alınan fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 830 milyar lira olduğu belirtilirken, yatırımcı sayısına ilişkin haberlerde 500 binin üzerinde rakamlar yer aldı.
SPK ise fonların portföy değerleri ile yatırımcı sayılarına ilişkin günlük ve konsolide verileri yayımlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıklamıştı.
Şimşek, yaşanan durumun genele yayılan sistemik bir risk oluşturmadığını ve borsa ile fon piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını savunmuştu.
Çömez’in paylaşımıyla birlikte tasfiye sürecindeki fonların büyüklüğü ve yatırımcıların durumu yeniden gündeme geldi.