Kaynak: DHA

İstanbul Esenler'de bir evde çıkan tartışmada S.K. (45)'nın silahla ateş açması sonucu 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Tuna Mahallesi 667. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evde S.K., N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.K. silahını çıkararak 3 kişiye ateş etti. Şüpheli, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralandıkları belirlenen 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan S.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi saldırıda kullandığı silahla birlikte aynı mahallede yakaladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.