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Olay, Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir işletmenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Levent Ç., Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından Levent Ç.’nin bulunduğu yeri öğrenen iki kardeş, yanlarına arkadaşları Rahman A.’yı da alarak bölgeye gitti. İddiaya göre şüpheliler, araçtan tuvalet ihtiyacı için inen Levent Ç. ile yanındaki arkadaşına ateş etti.

Saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak 50 yaşındaki Levent Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇARKEN POLİS EKİPLERİ FARK ETTİ

Saldırının ardından plakalarını söktükleri siyah renkli araçla olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, devriye görevi yapan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında durduruldu.

Araçta bulunan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A. gözaltına alındı. Yapılan incelemede aracın plakalarının sökülerek araç içerisinde bulunduğu, plakanın ise 06 DPH 30 olduğu belirlendi.

Cinayet soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç.’nin, Levent Ç.’nin kız kardeşleri Hatice Ç.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledikleri öğrenildi.

İddiaya göre kardeşler, Levent Ç.’nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını öne sürdü. Olayın da bu nedenle meydana geldiğini savundukları belirtildi.

Yusuf Ç.’nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.’ye 5 el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Olay yeri ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 boş kovan bulundu.

İncelemede, tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.’nin sırtına isabet ettiği, bir diğerinin ise araca isabet ettiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur Sima Ç., Hatice Ç. ve arkadaşları Rahman A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.