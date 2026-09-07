Kaynak: DHA

Erzurum’un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularına kapılan 2 araçta hasar oluştu.

Uzundere ilçesine bağlı Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde saat 16.00 sıralarında etkisini artıran aşırı yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Erzurum-Artvin karayolunun Uzundere ilçe merkezindeki bölümünde ulaşım servis yolundan sağlandı.

Gölbaşı Mahallesi’nde 2 araç sel sularına kapılırken, taşınan malzemeler nedeniyle menfez zarar gördü. Gölbaşı Camii yolunda ise yoğun rüsubat birikmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak ve selin yol açtığı hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor, bölgede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.