Hekimler eylem kararı aldı: Sağlık sisteminde yeni kriz

Açıklamada, teşvik dağıtım oranlarında yaşanan düşüşe vurgu yapılarak şu talepler sıralandı:

"İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranı en az yüzde 36 olmalı ve bu oranın altına düşmemelidir. Kurum ve bireysel hedef katsayıları, hekimin kontrolü dışındaki nedenlerle bu taban güvencesini ortadan kaldırmamalıdır.