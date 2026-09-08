Hekim Birliği, teşvik ödemelerinde yaşanan gerileme nedeniyle 28-30 Eylül tarihlerinde eylem düzenleyeceğini açıkladı.
Hekimler eylem kararı aldı: Sağlık sisteminde yeni kriz
Hekim Birliği, teşvik ödemelerindeki düşüşe karş eylem kararı aldı. Birlik, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik oranının yüzde 36’nın altına düşmemesini istiyor.Kaynak: ANKA
Birlik, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 seviyesinde güvence altına alınmasını istedi.
Hekim Birliği tarafından yapılan açıklamada, teşvik ödemelerini belirleyen değişkenlerin giderek arttığına dikkat çekildi.
Kurum hedef katsayısının ardından bireysel hedef katsayısının da sisteme dahil edildiği belirtilirken, bu katsayıların hesaplanmasında hekimin doğrudan kontrolünde bulunmayan göstergelerin de yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, teşvik dağıtım oranlarında yaşanan düşüşe vurgu yapılarak şu talepler sıralandı:
"İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranı en az yüzde 36 olmalı ve bu oranın altına düşmemelidir. Kurum ve bireysel hedef katsayıları, hekimin kontrolü dışındaki nedenlerle bu taban güvencesini ortadan kaldırmamalıdır.
ADSM ve ADSH’lerdeki daha belirgin kayıp ayrıca giderilmeli, dağıtım oranları yükseltilmelidir. Önce yüzde 36 güvence altına alınmalı."
Hekim Birliği, "Taleplerimiz hepimizin. Bu senin de eylemin" çağrısıyla hekimleri 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek eyleme katılmaya davet etti.