Kaynak: DHA

Mudanya seferini gerçekleştiren İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön bölümünde hasar oluştu.

Kazanın ardından yolcular arasında panik yaşanırken, olayda yaralanan olmadı. Çarpma anı ve sonrasında yaşanan panik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.