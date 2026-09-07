Kaynak: AA / DHA / İHA

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Şanlıurfa’da kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelindeki kırtasiye işletmelerini mercek altına aldı.

Denetimlerde tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve ürünlerin doğru ve şeffaf bilgilerle satışa sunulması amaçlandı.

188 İŞLETME TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimler kapsamında il genelinde 188 kırtasiye işletmesi kontrol edildi. Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığını inceledi. Etiketlerde satış fiyatının açık ve anlaşılır şekilde gösterilip gösterilmediği kontrol edilirken, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığı da denetlendi.

Ayrıca fiyat etiketlerinde mevzuat kapsamında bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi.

44 İŞLETMEDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından 44 işletmede mevzuata aykırılık tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında toplam 175 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Denetimlerin özellikle yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı kırtasiye sektöründe tüketicilerin korunmasına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve piyasada adil ve şeffaf bir ticari ortamın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.