OLAYLAR

1331 - Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.

1380 - Kulikovskaya Muharebesi: Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.

1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.

1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.

1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.

1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.

1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

1636 - Harvard Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu.

1655 - Varşova, Tufan sırasında İsveç Kralı X. Karl Gustav'ın komutası altındaki küçük bir kuvvete direnmeden düşer; bu da şehrin ilk kez yabancı bir ordu tarafından ele geçirilmesini sağlar.

1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.

1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.

1727 - İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi öldü.

1756 - Fransız ve Hint Savaşı: Kittanning Seferi

1775 - Malta'daki Rahiplerin Başarısız Ayaklanması

1793 - Fransız Devrim Savaşları: Hondschoote Muharebesi

1796 - Fransız Devrim Savaşları: Bassano Savaşı: Fransız kuvvetleri Bassano del Grappa'da Avusturya birliklerini yendi

1810 - Tonquin, John Jacob Astor'un yeni kurduğu Pacific Fur Company'nin 33 çalışanıyla birlikte New York Limanı'ndan yola çıkıyor

1819 - 1819 Philadelphia, Pensilvanya'daki Vauxhall Garden'da balon isyanı meydana geldi ve eğlence parkının yıkılmasıyla sonuçlandı.

1831IV. William, Büyük Britanya Kralı oldu.

Kasım Ayaklanması: Varşova Muharebesi Polonya ayaklanmasını etkili bir şekilde sona erdirdi.

1860 - PS Lady Elgin isimli buharlı gemisi Michigan Gölü'nde battı ve yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti

1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.

1863 - Amerikan İç Savaşı: İkinci Sabine Geçidi Muharebesi'nde, küçük bir Konfederasyon kuvveti, Birliğin Teksas'ı işgalini engeller.

1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.

1888İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.

Karındeşen Jack, ikinci kurbanı olan Annie Chapman'ı öldürdü.

Isaac Peral'in denizaltısı ilk kez test edildi.

1892 - İlk kez Bağlılık Yemini okundu

1900 - Teksas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü.

1905 - 1905 Calabria depremi: Güney İtalya'yı maksimum XI (Extreme) Mercalli yoğunluğuyla sallayarak 557 ila 2.500 kişinin ölümüne neden oldu

1921 - 16 yaşındaki Margaret Gorman, Atlantic City Yarışması'nın Altın Deniz Kızı ödülünü kazandı; yarışma yetkilileri daha sonra onu ilk Miss America olarak adlandırdı

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi.

1923 - Honda Point felaketi: Dokuz ABD Donanması destroyeri Kaliforniya kıyılarında karaya oturdu. Yedisi kayboldu, yirmi üç denizci öldürüldü

1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi.

1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bantın satışına başladı.

1931 - Bulgaristan'da yayımlanan "Yüzellilikler"in gazetesi "Açık Söz" kapatıldı

1934 - SS Morro Castle isimli bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 137 kişi öldü.

1935 - Louisiana'lı ABD Senatörü Huey Long, Louisiana Eyaleti Meclis Binası binasında ölümcül bir şekilde vuruldu.

1939 - Ciepielów Katliamı

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının da kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı.

1944 - İkinci Dünya Savaşı: Londra ilk kez bir V-2 roketiyle vuruldu

1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.

1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ile Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.

1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı.

1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.

1957 - Nevada Test Sahası (Las Vegas şehrinin yaklaşık 100 km kuzeybatısında), yerel saatle 4:59'da ABD, 230 m yeraltında, 1 kilotonluk Laplace atom bombasını patlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 ile 1992 yılları arasında patlattığı 1.132 bombanın 111.'si

1966Güney Batı İngiltere ile Galler'i birbirine bağlayan Severn Köprüsü açıldı.

Dönüm noktası niteliğindeki Amerikan bilimkurgu televizyon dizisi Star Trek, ilk yayınlanan bölümü "The Man Trap" ile prömiyerini yapıyor.

1968 - Atina'da yapılan Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında; İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.

1970 - Trans International Airlines Flight 863: New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü ve uçaktaki 11 kişinin tamamı öldü.

1973 - World Airways'in 802 sefer sayılı uçuşu Alaska'nın King Cove kentindeki Dutton Dağı'na düştü ve altı kişi öldü.

1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski Başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti.

1975 - Cinsel yönelimler ve askerlik hizmeti: Vietnam Savaşı gazisi ABD Hava Kuvvetleri Teknik Çavuşu Leonard Matlovich, Hava Kuvvetleri üniformasıyla Time dergisinin kapağında "Ben Bir Eşcinselim" başlığıyla yer alıyor. Genel terhis edildi, daha sonra onurlu rütbeye yükseltildi.

1976 - Elche Futbol Kulübü'nün Martínez Valero Stadyumu İspanya'da açıldı.

1977 - İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmeti, "Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi"ni açıkladı.

1978 - Tahran'da askerlerin protestoculara karşı gerçekleştirdiği Black Friday katliamı 88 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve İran'da monarşinin sonunun başlangıcı oldu.

1988 - Yellowstone Milli Parkı, devam eden yangınlar nedeniyle ABD tarihinde ilk kez kapatıldı.

1989 - Partnair'in 394 sefer sayılı uçuşu Kuzey Denizi'ne daldı ve 55 kişiyi öldürdü. Soruşturma, sahtekarlıkla uçak sınıfı olarak satılan standartların altındaki bağlantı cıvataları nedeniyle uçağın kuyruğunun uçuş sırasında gevşediğini gösterdi.

1991 - Kuzey Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

1994 - USAir Flight 427 sefer sayılı uçağı, Pittsburgh Uluslararası Havaalanı'na yaklaşırken açık havada aniden düştü ve uçaktaki 132 kişinin tamamı öldü. Bu, dünya tarihindeki en kapsamlı havacılık soruşturmasına yol açtı ve sektördeki üretim uygulamalarını değiştirdi

1997 - Ally McBeal dizisinin ilk bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı

2004 - NASA'nın mürettebatsız uzay aracı Genesis, paraşütünün açılmaması nedeniyle yere çakıldı

2005 - EMERCOM'dan iki İlyuşin İl-76 uçağı, Little Rock Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki afet yardımı hazırlık alanına iniyor; Rusya ilk kez Kuzey Amerika'ya böyle bir misyonla uçtu

2009 - Trakya'da sel felaketinde 31 kişi öldü.

2014 - Uçankuş TV yayın hayatına başladı

2016 - NASA, ilk asteroit örnek iade görevi olan OSIRIS-REx'i başlattı. Sonda 101955 Bennu'yu ziyaret edecek ve 24 Eylül 2023 tarihinde örneklerle geri getirildi

2017 - Suriye iç savaşı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Fırat'ın kuzey ve doğusundaki tüm bölgelerden İslam Devleti'ni (İD) ortadan kaldırmak amacıyla Deyrizor harekâtının başladığını duyurdu

2020 - Bosna Savaşı'nda Boşnak sivillere karşı savaş suçu işlemekten aranan eski Sırp komutan Ratko Djurkovic, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Ugljevik kasabasında yakalandı.

2022 - III. Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümü üzerine Birleşik Krallık kralı oldu.

2023 - Fas'ta Marakeş-Safi depremi oldu.

2025 - İzmir'de Balçova Polis Merkezi saldırısı gerçekleşti.

DOĞUMLAR

685 - Xuanzong, Çin'in Tang Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 762)

1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (1189–1199) (ö. 1199)

1209 - II. Sancho, Portekiz kralı (1223-1248) (ö. 1248)

1271 - Charles Martel, Macaristan eski kralı (1290-1295) (ö. 1295)

1413 - Bolognalı Katerina, İtalyan azize, eski yazar, tarikat kurucusu, öğretmen ve ressam (ö. 1463)

1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533)

1588 - Marin Mersenne, Çalışmaları çok çeşitli alanlara dokunan Fransız bilge (teolog, filozof, matematikçi ve akustiğin babası olarak anılan müzik teorisyeni ve rahip) (ö. 1648)

1593 - Toyotomi Hideyori, Tüm Japonya'yı ilk birleştiren general Toyotomi Hideyoshi'nin oğlu ve atanan halefi (ö. 1615)

1633 - IV. Ferdinand, 1646 yılında Bohemya Kralı, 1647 yılında Macaristan ve Hırvatistan Kralı ve 31 Mayıs 1653 tarihinde Romalıların Kralı (ö. 1654)

1706 - Antoine de Favray, Fransız ressam (ö. 1798)

1749Yolande de Polastron, Fransız soylu ve Fransa Çocukları Mürebbiyesi (ö. 1789)

Marie Louise of Savoy, İtalyan asıllı Fransız soylu ve prens (ö. 1792)

1752 - Carl Stenborg, İsveçli opera şarkıcı, besteci ve tiyatro yönetmeni (ö. 1813)

1767 - August Wilhelm Schlegel, Alman edebiyat tarihçisi, çevirmen, yazar, felsefeci ve Hint kültürü (Hindoloji) uzmanı (ö. 1845)

1774 - Anne Catherine Emmerich, Alman Augustinian kanonluğu, mistik, Marian vizyon sahibi, kendinden geçmiş ve damgalayıcı (ö. 1724)

1779 - IV. Mustafa, Osmanlı Devleti'nin 29. Padişahı (ö. 1808)

1783 - N. F. S. Grundtvig, Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair (ö. 1872)

1804 - Eduard Mörike, Lüteriyan pastöru ve Romantik dönem Alman yazar ve şair (ö. 1875)

1812 - Natalya Gonçarova, Rus şair Aleksandr Puşkin'in eşi (ö. 1863)

1815 - Giuseppina Strepponi, İtalyan şarkıcı (ö. 1897)

1822 - Karl von Ditmar, Baltık Alman kökenli Rus jeolog ve Kamçatka araştırmacısı (ö. 1892)

1827 - Heonjong, Joseon Krallığının 24. kralı (ö. 1849)

1830 - Frederic Mistral, Fransız şair ve dilbilimci (Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (ö. 1914)

1831 - Wilhelm Raabe, Alman romancı (ö. 1910)

1841Antonín Dvořák, Çek besteci ve keman virtüözü (ö. 1904)

Charles J. Guiteau, Amerikan suikastçı, yazar ve avukat (ö. 1882)

1848 - Viktor Meyer, Alman kimyacı (ö. 1897)

1852 - Gojong, Joseon Krallığı'nın 26. kralı ve Kore'nin ilk imparatoru (ö. 1919)

1857 - Georg Michaelis, Alman siyaset adamı ve Alman İmparatorluğu'nun altıncı şansölyesi (ö. 1936)

1860 - Albert von Le Coq, Alman arkeolog ve Orta Asya kâşifi (ö. 1930)

1863Mary of the Divine Heart, İyi Çoban'ın Asil ve Dini, dünyanın İsa'nın Kutsal Kalbine adanmasını sağlamak için Papa XIII. Leo'yu etkilemesiyle tanınır (ö. 1899)

William Wymark Jacobs, İngiliz kısa hikâye yazarı (ö. 1943)

1867 - Aleksandr Parvus, Alman Marksist teorisyen, devrimci ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde Yahudi aktivist (ö. 1924)

1868 - Zaven Der Yeğyayan, Türkiye Ermenileri'nin 79'uncu patriği (ö. 1947)

1873Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı, şair, avangard, gerçek üstücü ve saçma tiyatrosunun kurucusu (ö. 1907)

David O. McKay, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 9. başkanı (ö. 1970)

1881 - Refik Saydam, Türk hekim ve siyasetçi (Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı ve ilk Sağlık Bakanı) (ö. 1942)

1887 - Sivananda Saraswati, Hindu keşişi, ruhani lider, doktor ve Vedanta'nın savunucusu (ö. 1963)

1894 - Andrée Vaurabourg, Fransız piyanist ve öğretmen (ö. 1980)

1897 - Jimmie Rodgers, Amerikalı Country, blues ve halk müziği şarkıcısı (ö. 1933)

1898 - Nataliya Ujviy, Ukraynalı tiyatro ve sinema oyuncusu

1900Tilly Devine, İngiliz-Avusturalyalı mafya patronu (ö. 1970)

Miha Marinko, Sloven partizan ve eski Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti başbakanı (ö. 1983)

1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika 6. Başbakanı ve Apartheid hareketinin mimarı (1958-1966) (ö. 1966)

1902 - Ruth Elder, Amerikalı aktris ve pilot (ö. 1977)

1903 - Bernard Lafay, Fransız siyasetçi (ö. 1977)

1905 - T. Keith Glennan, Amerikalı NASA yöneticisi (ö. 1995)

1906Andrey Kirilenko, Sovyet mühendis ve siyasetçi (ö. 1990)

Fritz Schilgen, Alman atlet ve ilk Olimpiyat meşalesi görevlisi (ö. 2005)

1908 - Knut Fridell, İsveçli serbest güreşçi (ö. 1992)

1910Cafer Şerif İmami, İranlı siyasetçi ve İran eski Başbakanı (ö. 1998)

Jean-Louis Barrault, Fransız sinema ve tiyatro oyuncusu, pandomim sanatçısı ve yönetmen (ö. 1994)

1914Hillary Brooke, Amerikalı aktris (ö. 1999)

I. Demetrios, Ekümenik Patrik ve İstanbul Başpiskoposu (Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği) (ö. 1991)

1918 - Derek Barton, İngiliz organik kimyager ve 1969 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1998)

1920James F. Calvert, Amerikalı komutan (ö. 2009)

Madeleine Rebérioux, Fransız etnolog ve tarihçi (ö. 2005)

Refat Appazov, Kırım Tatarı asıllı Ukraynalı bilim insanı ve yazar (ö. 2008)

1921 - Dinko Šakić, Hırvat savaş suçlusu (ö. 2008)

1922Lyndon LaRouche, "LaRouche Hareketi" kurucusu olan Amerikalı aktivist, siyasetçi ve yazar (ö. 2019)

Sid Caesar, Amerikalı aktör ve komedyen (ö. 2014)

1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003)

1924Mimi Parent, Kanadalı sürrealist sanatçı (ö. 2005)

Lyubov Şevtsova, Sovyet partizanı ve Sovyetler Birliği Kahramanı (ö. 1943)

1925Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)

Bat-Sheva Dagan, Polonyalı-İsrailli Holokost mağduru eğitimci, psikolog, yazar ve konuşmacı (ö. 2024)

1927Gabdulhay Ahatov, Sovyet tatar dil öğrenme uzmanı ve profesör (ö. 1986)

Mehmet Turan Yarar, Türk şair ve söz yazarı (ö. 2021)

1928Semahat Arsel, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi

Tevfik Ağababayev, Azeri ressam (ö. 2024)

1930 - Mario Adorf, İsviçre doğumlu Alman aktör (ö. 2026)

1932Herbert Leuninger, Alman katolik rahip ve ilahiyatçı (ö. 2020)

Müşfik Kenter, Türk tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2012)

Patsy Cline, Amerikalı country müzik şarkıcısı (ö. 1963)

1933Meryem Fahreddin, Mısırlı aktris (ö. 2014)

Michael Frayn, İngiliz oyun ve novella yazarı

1934Peter Maxwell Davies, Britanyalı opera, batı klasik müzik bestecisi ve orkestra şefi (ö. 2016)

Jacques Lanxade, Fransız asker ve diplomat

1936Indu Jain, Hint medya patronu, iş insanı ve hayırsever (ö. 2021)

Güneş Çapa, Türk basketbolcu ve voleybolcu (ö. 2025)

1937Barbara Frum, Kanadalı radyo ve televizyon gazetecisi (ö. 1992)

Les Wexner, Amerikalı milyarder iş insanı

1938Wibke Bruhns, Alman gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (ö. 2019)

José Augusto Torres, Portekizli eski millî futbolcu ve teknik direktör

1939 - José Murilo de Carvalho, Brezilyalı tarihçi, akademisyen, yazar ve eğitimci (ö. 2023)

1941Bernie Sanders, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü

Bruce Seth Green, Amerikalı televizyon yönetmeni (ö. 2025)

1942Judith Hann, İngiliz televizyon sunucusu, bilim, yemek ve çevre konularında uzmanlaşmış yayıncı yazar

David Botstein, Amerikalı biyolog ve genetikçi (ö. 2026)

1944Ali Benflis, Cezayirli politikacı (Cezayir eski başbakanı) (2000-2003)

Daryuş Mustafevi, İranlı eski millî futbolcu (ö. 2025)

1945Ronald "Pigpen" Charles McKernan, Amerikalı müzisyen (ö. 1973)

Maria Eugenia Guzman, Ekvadorlu eski profesyonel tenisçi (ö. 1996)

Sheikh Md Abdullah, Bangladeşli politikacı ve avukat (ö. 2020)

1946Cristina Stamate, Rumen oyuncu (ö. 2017)

Aziz Sancar, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

Halil Ergün, Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu

1947Ann Beattie, Amerikalı kısa hikâye ve roman yazarı

Benjamin Orr, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2000)

Rémi Brague, Fransız filozof (Arap, Yahudi ve Hristiyan düşüncesi uzman felsefe tarihçisi)

Halldór Ásgrímsson, İzlandalı siyasetçi (İzlanda eski başbakanı) (ö. 2015)

Yakov Gorelnikov, Kazak aktör ve siyasetçi (ö. 2022)

1948Rudolf Kowalski, Alman aktör

Mustafa Yurtkuran, Türk hekim ve Uludağ Üniversitesi eski rektörü

1949 - Edward Hinds, İngiliz fizikçi ve akademisyen

1950 - James Mattis, 26. Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı

1951Gundi Ellert, Alman aktris

Nikos Karvelas, Yunan söz yazarı, prodüktör ve şarkıcı

John McDonnell, İngiliz siyasetçi (Birleşik Krallık Gölge Hazine Şansölyesi)

1952Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi (ö. 2020)

David R. Ellis, Amerikalı film yönetmeni, eski dublör ve aktör (ö. 2013)

1954Jon Scieszka, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı

Pascal Greggory, Fransız aktör

Mark Lindsay Chapman, İngiliz oyuncu

Ivo Watts-Russell, İngiliz müzik yapımcısı

Raymond T. Odierno, ABD nin 38. Kara Kuvvetleri Komutanı (ö. 2021)

1955 - Valeri Gerasimov, Rus asker, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı

1956 - David Carr, Amerikalı gazeteci ve köşe yazarı (ö. 2015)

1957Heather Thomas, Amerikalı aktris, senarist ve yazar

Ricardo Montaner, Arjantin asıllı Venezuelalı şarkıcı ve söz yazarı

1958Ayhan Kahya, Türk seslendirme ve opera sanatçısı (ö. 2022)

Gulamhüseyn Alibeyli, Azerbaycanlı siyasetçi (Azerbaycan eski milletvekili)

1959Katherine Barber, Kanadalı bir sözlükbilimci ve Kanada İngilizcesi hakkındaki tek sözlük olan Kanada Oxford Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni (ö. 2021)

Kerry Kennedy, Amerikalı avukat, yazar ve insan hakları aktivist

1960Victoria Trauttmansdorff, Avusturyalı aktris

Wendi Richter, Amerikalı profesyonel güreşçi

Aguri Suzuki, Japon eski yarışçı

1962 - Thomas Kretschmann, Alman oyuncu ve Hollywood aktörü

1963David Lee Smith, Amerikalı sinema oyuncusu

Bat-Sheva Dagan, Polonyalı-İsrailli Holokost mağduru eğitimci, psikolog, yazar ve konuşmacı (ö. 2024)

1964Dunja Mijatović, Bosna-Hersekli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

Scott Levy, Amerikalı profesyonel güreşçi ve sinema oyuncusu

1965 - Matt Ruff, Amerikalı yazar

1966Carola Häggkvist, İsveçli şarkıcı

Akiyoshi Yoshida, Japon eski futbolcu

1967 - İlyas Busaab, Lübnanlı siyasetçi (2019-2020 yıllarında Milli Savunma Bakanı)

1968Saffet Akbaş, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

Donald Khuse, Güney Afrikalı eski futbolcu

Marcus Siepen, Alman gitarist (Blind Guardian grubunun üyesi)

1969Rachel Hunter, Yeni Zelandalı manken, oyuncu ve reality TV şov sunucusu

Mücteba Hamenei, İranlı siyasetçi ve 3. İran yüce lideri

Oswaldo Ibarra, Ekvadorlu eski millî futbolcu

Tetsuo Nakanishi, Japon eski futbolcu

Gary Speed, Galli millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2011)

1970Aisha Tyler, Amerikalı aktris, komedyen, yazar, yapımcı ve yönetmen

Timur Taymazov, Ukraynalı eski halterci

Dimitris İtudis, Yunan basketbol koçu

1971Tamar Iveri, Gürcü soprano

Martin Freeman, İngiliz aktör

Yoichi Kajiyama, Japon eski futbolcu

David Arquette, Amerikalı aktör, film yönetmeni, yapımcı ve senarist

1972Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı

Markus Babbel, Alman teknik direktör ve eski millî futbolcu

Tomokazu Seki, Japon şarkıcı ve seslendirme sanatçısı

1973María Eugenia Vidal, Arjantinli politikacı (Buenos Aires eski eyalet valisi)

Ali Kemal Tüfekçi, Türk eski yelkenci

Erkut Şahali, Kıbrıs Türkü siyasetçi

Hamis ed-Dusari, Suudi millî futbolcu (ö. 2020)

1974Marios Agatokleus, Kıbrıslı eski futbolcu

Tanaz Eshaghian, Amerikalı belgesel film yapımcısı

Takaaki Nakamura, Japon eski futbolcu

Yaw Preko, Ganalı eski futbolcu

Boris Rıjiy, Rus şair ve jeolog (ö. 2001)

Indraneil Sengupta, Hint aktör ve model

Marius van Heerden, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu (ö. 2021)

1975Julie Le Breton, Kanadalı aktris

Elena Likhovtseva, Rus profesyonel tenisçi

Larenz Tate, Amerikalı sinema oyuncusu

Russ Kun, Naurulu siyasetçi (Nauru eski devlet başkanı)

Kobi Farhi, İsrailli ses sanatçısı ve Oryantal metal grubu Orphaned Land'in kurucusu

Lee Eul-yong, Güney Koreli eski futbolcu

1976Roman Şaronov, Rus eski millî futbolcu ve teknik direktör

Jervis Drummond, Kostarikalı eski millî futbolcu

1977Tetsuharu Yamaguchi, Japon eski futbolcu

Marcello Cottafava, İtalyan eski futbolcu

1978Alicia Rhodes, Büyük Britanyalı porno yıldızı

Lucilla Agosti, İtalyan aktris, radyo ve televizyon sunucusu

Masahiro Koga, Japon eski futbolcu

1979Susana Rivadeneira, Ekvadorlu model (Miss Ecuador 2004 birincisi)

Pink, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

Medine Saduakasova, Kazak şarkıcı, söz yazarı ve televizyon sunucusu

Péter Lékó, Macar satranç oyuncusu

1980Jun Kokubo, Japon eski futbolcu

Slim Thug, Amerikalı rapçi

Mbulaeni Mulaudzi, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu (ö. 2014)

1981Lanna Rodrigues, Brezilyalı şarkıcı, multi-enstrümantalist ve şarkı yazarı

Kate Abdo, İngiliz spor yayıncısı

Koji Nakao, Japon eski futbolcu

Selim Benachour, Tunuslu-Fransız millî futbolcu ve teknik direktör

Daiki Takamatsu, Japon eski futbolcu

Nozomu Kanaguchi, Japon eski futbolcu

Dan Fredinburg, Amerikalı bilişimci ve bilgisayar mühendisi (ö. 2015)

Tsuyoshi Yoshitake, Japon eski futbolcu

Teruyuki Moniwa, Japon millî futbolcu

Morten Gamst Pedersen, Norveçli eski futbolcu

1982Jennifer Bongardt, Alman slalom kanocusu

Kazuya Maeda, Japon futbolcu

David Quiroz, Ekvadorlu millî futbolcu

1983Kate Beaton, Kanadalı karikatürist ve çizgi roman yazarı

Elena Semikina, Kanadalı aktris ve manken

Anastasia Phillips, Kanadalı aktris

Sarah Stup, Amerikalı yazar ve savunucu

Diego Benaglio, İsviçreli millî futbolcu

Christian Vargas, Bolivyalı millî futbolcu

Peter Kauzer, Sloven kanocu

Shosuke Katayama, Japon futbolcu

Ryoi Fujiki, Japon eski futbolcu

1984Vitali Petrov, Rus yarış pilotu

Noriyuki Sakemoto, Japon futbolcu

1985Yendi Phillips, Jamaikalı manken

Tomasz Jodłowiec, Polonyalı millî futbolcu

Anar Nazırov, Azerbaycanlı millî futbolcu

Shōhei Ogura, Japon eski futbolcu

1986Johan Dahlin, İsveç millî kalecisi

Kirill Nababkin, Rus millî futbolcu

João Moutinho, Portekizli millî futbolcu

Carlos Bacca, Kolombiyalı futbolcu

Kim Dong-soo, Güney Koreli eski futbolcu

Abdulkadir Özgen, Türk futbolcu

Keita Goto, Japon futbolcu

Ryohei Hayashi, Japon futbolcu

1987Ecesu Sertesen, Türk müzisyen

Danielle Frenkel, İsrailli yüksek atlama sporcusu

Silvina Moreno, Arjantinli şarkıcı, enstrümantalist ve besteci

Brenda Martinez, Amerikalı orta mesafe koşucusu ve olimpiyatçısı

Ángel Trujillo Canorea, İspanyol futbolcu

Derrick Brown, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Gabriel Donizette de Santana, Brezilyalı eski futbolcu

Mexer, Mozambikli millî futbolcu

Onur Doğan, Türk asıllı Tayvanlı millî futbolcu

Robinho, Brezilyalı futbolcu

Víctor Sánchez Mata, İspanyol futbolcu

Wiz Khalifa, Amerikalı rapçi

1988Camila Dávalos, Amerikalı model

Mariana Dávalos, Amerikalı model

Chantal Jones, Amerikalı model ve oyuncu

Gustav Schäfer, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi

Rafael Ramazotti de Quadros, Brezilyalı futbolcu

Adrián Bone, Ekvadorlu millî futbolcu

Luís Carlos Pereira Carneiro, Portekizli millî futbolcu

Maxime Barthelmé, Fransız futbolcu

1989Josephine Henning, Alman eski futbolcu

Avicii, İsveçli DJ ve müzik prodüktörü (ö. 2018)

Gylfi Sigurðsson, İzlandalı millî futbolcu

Tabaré Viudez, Uruguaylı futbolcu

Henik Luiz de Andrade, Brezilyalı futbolcu

Sérgio Manoel Barbosa Santos, Brezilyalı eski futbolcu

1990Musa Nizam, Türk futbolcu

José Manuel Velázquez, Venezuelalı futbolcu

Jay Weinberg, Amerikalı davulcu

Tokelo Rantie, Güney Afrikalı millî futbolcu

Takuya Nagata, Japon futbolcu

Matthew Dellavedova, Avustralyalı futbolcu

1991Joe Sugg, İngiliz YouTuber, vlogger ve yazar

Tyler Stone, Amerikalı basketbolcu

Ignacio González, Meksikalı futbolcu

Yasin Kocatepe, Türk futbolcu

1992Bernard Anício Caldeira Duarte, Brezilyalı futbolcu

Simon Thern, İsveçli futbolcu

Temi Fagbenle, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Za'Darius Smith, Amerikalı futbolcu

Koki Takenaka, Japon eski futbolcu

Sakiko Ikeda, Japon millî futbolcu

1993Amanda Zahui, İsveçli profesyonel basketbolcu

Piotr Parzyszek, Polonyalı futbolcu

Gabriel Castellón, Şilili futbolcu

Alexander Hack, Alman futbolcu

Braian Toledo, Arjantinli cirit atıcısı (ö. 2020)

Magdalena Eriksson, İsveçli futbolcu ve profesyonel millî defans oyuncusu

1994Lily Sullivan, Avustralyalı aktris ve model

Jeon Minju, Güney Koreli müzisyen

Cameron Dallas, İnternet ünlüsü, müzisyen ve oyuncu

Ćamila Mičijević, Boşnak kökenli Hırvat hentbolcu

Alayna Treene, Amerikalı gazeteci

Azumi Waki, Japon şarkıcı ve seslendirme sanatçısı

Oleksandr Korpan, Ukraynalı askeri pilot (ö. 2022)

Alina Li, Çinli pornografik film oyuncusu

Valeriy Boldenkov, Ukraynalı futbolcu

Jillian Alleyne, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Gonzalo Piovi, Arjantinli profesyonel futbolcu

Bruno Fernandes, Portekizli millî futbolcu

Ghayas Zahid, Norveçli futbolcu

Yassine Benzia, Cezayirli milli futbolcu

Marco Benassi, İtalyan futbolcu

Jonas Lovv, Norveçli şarkıcı

Stuart Moore, İngiliz profesyonel futbolcu

Alan Techer, Fransız dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı

Daiya Maekawa, Japon millî futbolcu

1995Ellie Black, Kanadalı artistik jimnastikçi

Kimberley Woods, İngiliz slalom kanocu

Nicolai Hvilshøj Reedtz, Danimarkalı Counter-Strike: Global Offensive profesyonel oyuncu

Julian Weigl, Alman millî futbolcu

Hayao Kawabe, Japon hentbolcu

Janner Corozo, Ekvadorlu profesyonel futbolcu

1996Esra Özkan, Türk eski futbolcu ve futsal oyuncusu

Yağmur Bul, Türk basketbolcu

Tim Gajser, Sloven motokros sürücüsü

1997Yasemin Yazıcı, Türk oyuncu

Theresa Ann Fallesen, Danimarkalı rapçi

1998Léna Mettraux, İsviçreli bisiklet yarışçısı

Emma Laird, İngiliz aktris ve eski model

Sierra Capri, Amerikalı aktris

Marcello Mularoni, San Marinolu futbolcu

Steven Alzate, Kolombiyalı millî futbolcu

Daiki Sugioka, Japon millî futbolcu

2000 - Matheuzinho, Brezilyalı profesyonel futbolcu

2001 - Remo Forrer, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı

2002Luka Sučić, Avusturya doğumlu Hırvat millî futbolcu

Gaten Matarazzo, Amerikalı aktör ve rapçi

2003 - Arne Engels, Belçikalı profesyonel futbolcu

2004 - Nico Paz, İspanyol asıllı Arjantinli profesyonel futbolcu

ÖLÜMLER

780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750)

1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073)

1148 - Saint-Thierryli Guillaume, Sistersiyenlere katılmış Benediktin bir keşiş ve Hristiyan mistizminin bir teorisyeni. (d. 1075 ila 1085 arası)

1560 - Amy Robsart, İngiliz soylusu Robert Dudley'in eşi (d. 1532)

1654 - Pedro Claver, Kolombiya'da yaşayan bir Katalan Cizvit rahip ve misyonerdi (d. 1580)

1727 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, İtalyan ressam (d. 1654)

1811 - Peter Simon Pallas, 1767 ve 1810 yılları arasında Rusya'da çalışmış Prusyalı zoolog ve botanikçi (d. 1741)

1814 - Maria Karolina, Avusturya Arşidüşesi ve müteakiben Napoli kraliçesi (d. 1752)

1849 - Amariah Brigham, Amerikalı psikiyatrist (d. 1798)

1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821)

1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883)

1942 - Rıza Nur, Türk hekim, yazar ve siyasetçi (d. 1879)

1943 - Julius Fučík, Çek gazeteci (d. 1903)

1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864)

1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883)

1954 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1880)

1965 - Dorothy Dandridge, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1922)

1965 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1881)

1969 - Curt Bräuer, Alman diplomat (d. 1889)

1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894)

1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

1978 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913)

1980 - Willard Libby, Amerikalı fiziksel kimyager (d. 1908)

1981 - Nisargadatta Maharaj, Hint filozof ve ruhsal önder (d. 1897)

1981 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1907)

1983 - Antonin Magne, Fransız bisikletçi (d. 1904)

1985 - John Franklin Enders, Amerikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1897)

1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910)

1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949)

2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902)

2003 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (d. 1948)

2008 - Şerif Benekçi, Türk yazar (d. 1950)

2009 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1922)

2010 - İsrail Tal, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) generali (d. 1924)

2012 - Işık Yurtçu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1945)

2014 - Sencer Divitçioğlu, Türk akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927)

2014 - Sean O'Haire, Amerikalı profesyonel güreşçi ve kickboksçu (d. 1971)

2014 - Magda Olivero, İtalyan opera sanatçısı ve soprano (d. 1910)

2015 - Ferenc Kiss, Olimpiyat Üçüncüsü eski Macar güreşçi ve eğitici (d. 1942)

2016 - Hannes Arch, Avusturyalı akrobasi pilotu (d. 1967)

2016 - Prince Buster, Jamaikalı reggae ve rock müzisyeni, şarkıcı ve besteci (d. 1938)

2016 - Hazel Douglas, İngiliz oyuncu (d. 1923)

2017 - Pierre Bergé, Fransız iş insanı ve hayırsever (d. 1930)

2017 - Isabelle Daniels, Amerikalı atletizm sporcusu (d. 1937)

2017 - Blake Heron, Amerikalı oyuncu (d. 1982)

2017 - Jerry Pournelle, Amerikalı bilimkurgu, deneme yazarı, romancı ve gazeteci (d. 1933)

2017 - Onur Şenli, Türk şair ve söz yazarı (d. 1940)

2017 - Don Williams, Amerikalı country tarzı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)

2018 - Gennadi Gagulia, Abhaz siyasetçi (d. 1948)

2018 - Ramin Hüseyin Penahi, İranlı Kürt siyasi tutuklu (d. 1995)

2018 - Chelsi Smith, Amerikalı eski güzellik kraliçesi, model ve şarkıcı (d. 1973)

2019 - Henri de Contenson, Fransız arkeolog (d. 1926)

2019 - Lito Legaspi, Filipinli oyuncu (d. 1941)

2019 - Olav Skjevesland, Norveçli Lüteriyan episkopos ve din adamı (d. 1942)

2020 - Ronald Harwood, Güney Afrikalı doğumlu İngiliz yazar ve senaristti (d. 1934)

2020 - Alfred Riedl, Avusturyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2020 - Vexi Salmi, Fin söz yazarı (d. 1942)

2021 - Antony Acland, Britanyalı diplomat (d. 1930)

2021 - Uno Loop, Eston şarkıcı, müzisyen, sporcu, aktör ve eğitimci (d. 1930)

2021 - Art Metrano, Türk ve Yunan kökenli Amerikalı aktör ve komedyen (d. 1936)

2022 - Marciano Cantero, Arjantinli şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1960)

2022 - II. Elizabeth, Birleşik Krallık Kraliçesi (d. 1926)

2024 - İlkan Karaman, Türk basketbolcu (d. 1990)

2025 - Agah Oktay Güner, Türk bürokrat, siyasetçi ve akademisyen (d. 1937)