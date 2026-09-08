OLAYLAR
1331 - Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.
1380 - Kulikovskaya Muharebesi: Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.
1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.
1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.
1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.
1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
1636 - Harvard Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu.
1655 - Varşova, Tufan sırasında İsveç Kralı X. Karl Gustav'ın komutası altındaki küçük bir kuvvete direnmeden düşer; bu da şehrin ilk kez yabancı bir ordu tarafından ele geçirilmesini sağlar.
1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.
1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.
1727 - İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi öldü.
1756 - Fransız ve Hint Savaşı: Kittanning Seferi
1775 - Malta'daki Rahiplerin Başarısız Ayaklanması
1793 - Fransız Devrim Savaşları: Hondschoote Muharebesi
1796 - Fransız Devrim Savaşları: Bassano Savaşı: Fransız kuvvetleri Bassano del Grappa'da Avusturya birliklerini yendi
1810 - Tonquin, John Jacob Astor'un yeni kurduğu Pacific Fur Company'nin 33 çalışanıyla birlikte New York Limanı'ndan yola çıkıyor
1819 - 1819 Philadelphia, Pensilvanya'daki Vauxhall Garden'da balon isyanı meydana geldi ve eğlence parkının yıkılmasıyla sonuçlandı.
1831IV. William, Büyük Britanya Kralı oldu.
Kasım Ayaklanması: Varşova Muharebesi Polonya ayaklanmasını etkili bir şekilde sona erdirdi.
1860 - PS Lady Elgin isimli buharlı gemisi Michigan Gölü'nde battı ve yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti
1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.
1863 - Amerikan İç Savaşı: İkinci Sabine Geçidi Muharebesi'nde, küçük bir Konfederasyon kuvveti, Birliğin Teksas'ı işgalini engeller.
1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.
1888İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.
Karındeşen Jack, ikinci kurbanı olan Annie Chapman'ı öldürdü.
Isaac Peral'in denizaltısı ilk kez test edildi.
1892 - İlk kez Bağlılık Yemini okundu
1900 - Teksas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü.
1905 - 1905 Calabria depremi: Güney İtalya'yı maksimum XI (Extreme) Mercalli yoğunluğuyla sallayarak 557 ila 2.500 kişinin ölümüne neden oldu
1921 - 16 yaşındaki Margaret Gorman, Atlantic City Yarışması'nın Altın Deniz Kızı ödülünü kazandı; yarışma yetkilileri daha sonra onu ilk Miss America olarak adlandırdı
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi.
1923 - Honda Point felaketi: Dokuz ABD Donanması destroyeri Kaliforniya kıyılarında karaya oturdu. Yedisi kayboldu, yirmi üç denizci öldürüldü
1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi.
1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bantın satışına başladı.
1931 - Bulgaristan'da yayımlanan "Yüzellilikler"in gazetesi "Açık Söz" kapatıldı
1934 - SS Morro Castle isimli bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 137 kişi öldü.
1935 - Louisiana'lı ABD Senatörü Huey Long, Louisiana Eyaleti Meclis Binası binasında ölümcül bir şekilde vuruldu.
1939 - Ciepielów Katliamı
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının da kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı.
1944 - İkinci Dünya Savaşı: Londra ilk kez bir V-2 roketiyle vuruldu
1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.
1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ile Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.
1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı.
1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.
1957 - Nevada Test Sahası (Las Vegas şehrinin yaklaşık 100 km kuzeybatısında), yerel saatle 4:59'da ABD, 230 m yeraltında, 1 kilotonluk Laplace atom bombasını patlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 ile 1992 yılları arasında patlattığı 1.132 bombanın 111.'si
1966Güney Batı İngiltere ile Galler'i birbirine bağlayan Severn Köprüsü açıldı.
Dönüm noktası niteliğindeki Amerikan bilimkurgu televizyon dizisi Star Trek, ilk yayınlanan bölümü "The Man Trap" ile prömiyerini yapıyor.
1968 - Atina'da yapılan Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında; İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.
1970 - Trans International Airlines Flight 863: New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü ve uçaktaki 11 kişinin tamamı öldü.
1973 - World Airways'in 802 sefer sayılı uçuşu Alaska'nın King Cove kentindeki Dutton Dağı'na düştü ve altı kişi öldü.
1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski Başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti.
1975 - Cinsel yönelimler ve askerlik hizmeti: Vietnam Savaşı gazisi ABD Hava Kuvvetleri Teknik Çavuşu Leonard Matlovich, Hava Kuvvetleri üniformasıyla Time dergisinin kapağında "Ben Bir Eşcinselim" başlığıyla yer alıyor. Genel terhis edildi, daha sonra onurlu rütbeye yükseltildi.
1976 - Elche Futbol Kulübü'nün Martínez Valero Stadyumu İspanya'da açıldı.
1977 - İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmeti, "Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi"ni açıkladı.
1978 - Tahran'da askerlerin protestoculara karşı gerçekleştirdiği Black Friday katliamı 88 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve İran'da monarşinin sonunun başlangıcı oldu.
1988 - Yellowstone Milli Parkı, devam eden yangınlar nedeniyle ABD tarihinde ilk kez kapatıldı.
1989 - Partnair'in 394 sefer sayılı uçuşu Kuzey Denizi'ne daldı ve 55 kişiyi öldürdü. Soruşturma, sahtekarlıkla uçak sınıfı olarak satılan standartların altındaki bağlantı cıvataları nedeniyle uçağın kuyruğunun uçuş sırasında gevşediğini gösterdi.
1991 - Kuzey Makedonya bağımsızlığını ilan etti.
1994 - USAir Flight 427 sefer sayılı uçağı, Pittsburgh Uluslararası Havaalanı'na yaklaşırken açık havada aniden düştü ve uçaktaki 132 kişinin tamamı öldü. Bu, dünya tarihindeki en kapsamlı havacılık soruşturmasına yol açtı ve sektördeki üretim uygulamalarını değiştirdi
1997 - Ally McBeal dizisinin ilk bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı
2004 - NASA'nın mürettebatsız uzay aracı Genesis, paraşütünün açılmaması nedeniyle yere çakıldı
2005 - EMERCOM'dan iki İlyuşin İl-76 uçağı, Little Rock Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki afet yardımı hazırlık alanına iniyor; Rusya ilk kez Kuzey Amerika'ya böyle bir misyonla uçtu
2009 - Trakya'da sel felaketinde 31 kişi öldü.
2014 - Uçankuş TV yayın hayatına başladı
2016 - NASA, ilk asteroit örnek iade görevi olan OSIRIS-REx'i başlattı. Sonda 101955 Bennu'yu ziyaret edecek ve 24 Eylül 2023 tarihinde örneklerle geri getirildi
2017 - Suriye iç savaşı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Fırat'ın kuzey ve doğusundaki tüm bölgelerden İslam Devleti'ni (İD) ortadan kaldırmak amacıyla Deyrizor harekâtının başladığını duyurdu
2020 - Bosna Savaşı'nda Boşnak sivillere karşı savaş suçu işlemekten aranan eski Sırp komutan Ratko Djurkovic, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Ugljevik kasabasında yakalandı.
2022 - III. Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümü üzerine Birleşik Krallık kralı oldu.
2023 - Fas'ta Marakeş-Safi depremi oldu.
2025 - İzmir'de Balçova Polis Merkezi saldırısı gerçekleşti.
DOĞUMLAR
685 - Xuanzong, Çin'in Tang Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 762)
1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (1189–1199) (ö. 1199)
1209 - II. Sancho, Portekiz kralı (1223-1248) (ö. 1248)
1271 - Charles Martel, Macaristan eski kralı (1290-1295) (ö. 1295)
1413 - Bolognalı Katerina, İtalyan azize, eski yazar, tarikat kurucusu, öğretmen ve ressam (ö. 1463)
1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533)
1588 - Marin Mersenne, Çalışmaları çok çeşitli alanlara dokunan Fransız bilge (teolog, filozof, matematikçi ve akustiğin babası olarak anılan müzik teorisyeni ve rahip) (ö. 1648)
1593 - Toyotomi Hideyori, Tüm Japonya'yı ilk birleştiren general Toyotomi Hideyoshi'nin oğlu ve atanan halefi (ö. 1615)
1633 - IV. Ferdinand, 1646 yılında Bohemya Kralı, 1647 yılında Macaristan ve Hırvatistan Kralı ve 31 Mayıs 1653 tarihinde Romalıların Kralı (ö. 1654)
1706 - Antoine de Favray, Fransız ressam (ö. 1798)
1749Yolande de Polastron, Fransız soylu ve Fransa Çocukları Mürebbiyesi (ö. 1789)
Marie Louise of Savoy, İtalyan asıllı Fransız soylu ve prens (ö. 1792)
1752 - Carl Stenborg, İsveçli opera şarkıcı, besteci ve tiyatro yönetmeni (ö. 1813)
1767 - August Wilhelm Schlegel, Alman edebiyat tarihçisi, çevirmen, yazar, felsefeci ve Hint kültürü (Hindoloji) uzmanı (ö. 1845)
1774 - Anne Catherine Emmerich, Alman Augustinian kanonluğu, mistik, Marian vizyon sahibi, kendinden geçmiş ve damgalayıcı (ö. 1724)
1779 - IV. Mustafa, Osmanlı Devleti'nin 29. Padişahı (ö. 1808)
1783 - N. F. S. Grundtvig, Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair (ö. 1872)
1804 - Eduard Mörike, Lüteriyan pastöru ve Romantik dönem Alman yazar ve şair (ö. 1875)
1812 - Natalya Gonçarova, Rus şair Aleksandr Puşkin'in eşi (ö. 1863)
1815 - Giuseppina Strepponi, İtalyan şarkıcı (ö. 1897)
1822 - Karl von Ditmar, Baltık Alman kökenli Rus jeolog ve Kamçatka araştırmacısı (ö. 1892)
1827 - Heonjong, Joseon Krallığının 24. kralı (ö. 1849)
1830 - Frederic Mistral, Fransız şair ve dilbilimci (Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (ö. 1914)
1831 - Wilhelm Raabe, Alman romancı (ö. 1910)
1841Antonín Dvořák, Çek besteci ve keman virtüözü (ö. 1904)
Charles J. Guiteau, Amerikan suikastçı, yazar ve avukat (ö. 1882)
1848 - Viktor Meyer, Alman kimyacı (ö. 1897)
1852 - Gojong, Joseon Krallığı'nın 26. kralı ve Kore'nin ilk imparatoru (ö. 1919)
1857 - Georg Michaelis, Alman siyaset adamı ve Alman İmparatorluğu'nun altıncı şansölyesi (ö. 1936)
1860 - Albert von Le Coq, Alman arkeolog ve Orta Asya kâşifi (ö. 1930)
1863Mary of the Divine Heart, İyi Çoban'ın Asil ve Dini, dünyanın İsa'nın Kutsal Kalbine adanmasını sağlamak için Papa XIII. Leo'yu etkilemesiyle tanınır (ö. 1899)
William Wymark Jacobs, İngiliz kısa hikâye yazarı (ö. 1943)
1867 - Aleksandr Parvus, Alman Marksist teorisyen, devrimci ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde Yahudi aktivist (ö. 1924)
1868 - Zaven Der Yeğyayan, Türkiye Ermenileri'nin 79'uncu patriği (ö. 1947)
1873Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı, şair, avangard, gerçek üstücü ve saçma tiyatrosunun kurucusu (ö. 1907)
David O. McKay, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 9. başkanı (ö. 1970)
1881 - Refik Saydam, Türk hekim ve siyasetçi (Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı ve ilk Sağlık Bakanı) (ö. 1942)
1887 - Sivananda Saraswati, Hindu keşişi, ruhani lider, doktor ve Vedanta'nın savunucusu (ö. 1963)
1894 - Andrée Vaurabourg, Fransız piyanist ve öğretmen (ö. 1980)
1897 - Jimmie Rodgers, Amerikalı Country, blues ve halk müziği şarkıcısı (ö. 1933)
1898 - Nataliya Ujviy, Ukraynalı tiyatro ve sinema oyuncusu
1900Tilly Devine, İngiliz-Avusturalyalı mafya patronu (ö. 1970)
Miha Marinko, Sloven partizan ve eski Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti başbakanı (ö. 1983)
1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika 6. Başbakanı ve Apartheid hareketinin mimarı (1958-1966) (ö. 1966)
1902 - Ruth Elder, Amerikalı aktris ve pilot (ö. 1977)
1903 - Bernard Lafay, Fransız siyasetçi (ö. 1977)
1905 - T. Keith Glennan, Amerikalı NASA yöneticisi (ö. 1995)
1906Andrey Kirilenko, Sovyet mühendis ve siyasetçi (ö. 1990)
Fritz Schilgen, Alman atlet ve ilk Olimpiyat meşalesi görevlisi (ö. 2005)
1908 - Knut Fridell, İsveçli serbest güreşçi (ö. 1992)
1910Cafer Şerif İmami, İranlı siyasetçi ve İran eski Başbakanı (ö. 1998)
Jean-Louis Barrault, Fransız sinema ve tiyatro oyuncusu, pandomim sanatçısı ve yönetmen (ö. 1994)
1914Hillary Brooke, Amerikalı aktris (ö. 1999)
I. Demetrios, Ekümenik Patrik ve İstanbul Başpiskoposu (Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği) (ö. 1991)
1918 - Derek Barton, İngiliz organik kimyager ve 1969 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1998)
1920James F. Calvert, Amerikalı komutan (ö. 2009)
Madeleine Rebérioux, Fransız etnolog ve tarihçi (ö. 2005)
Refat Appazov, Kırım Tatarı asıllı Ukraynalı bilim insanı ve yazar (ö. 2008)
1921 - Dinko Šakić, Hırvat savaş suçlusu (ö. 2008)
1922Lyndon LaRouche, "LaRouche Hareketi" kurucusu olan Amerikalı aktivist, siyasetçi ve yazar (ö. 2019)
Sid Caesar, Amerikalı aktör ve komedyen (ö. 2014)
1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003)
1924Mimi Parent, Kanadalı sürrealist sanatçı (ö. 2005)
Lyubov Şevtsova, Sovyet partizanı ve Sovyetler Birliği Kahramanı (ö. 1943)
1925Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)
Bat-Sheva Dagan, Polonyalı-İsrailli Holokost mağduru eğitimci, psikolog, yazar ve konuşmacı (ö. 2024)
1927Gabdulhay Ahatov, Sovyet tatar dil öğrenme uzmanı ve profesör (ö. 1986)
Mehmet Turan Yarar, Türk şair ve söz yazarı (ö. 2021)
1928Semahat Arsel, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi
Tevfik Ağababayev, Azeri ressam (ö. 2024)
1930 - Mario Adorf, İsviçre doğumlu Alman aktör (ö. 2026)
1932Herbert Leuninger, Alman katolik rahip ve ilahiyatçı (ö. 2020)
Müşfik Kenter, Türk tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2012)
Patsy Cline, Amerikalı country müzik şarkıcısı (ö. 1963)
1933Meryem Fahreddin, Mısırlı aktris (ö. 2014)
Michael Frayn, İngiliz oyun ve novella yazarı
1934Peter Maxwell Davies, Britanyalı opera, batı klasik müzik bestecisi ve orkestra şefi (ö. 2016)
Jacques Lanxade, Fransız asker ve diplomat
1936Indu Jain, Hint medya patronu, iş insanı ve hayırsever (ö. 2021)
Güneş Çapa, Türk basketbolcu ve voleybolcu (ö. 2025)
1937Barbara Frum, Kanadalı radyo ve televizyon gazetecisi (ö. 1992)
Les Wexner, Amerikalı milyarder iş insanı
1938Wibke Bruhns, Alman gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (ö. 2019)
José Augusto Torres, Portekizli eski millî futbolcu ve teknik direktör
1939 - José Murilo de Carvalho, Brezilyalı tarihçi, akademisyen, yazar ve eğitimci (ö. 2023)
1941Bernie Sanders, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü
Bruce Seth Green, Amerikalı televizyon yönetmeni (ö. 2025)
1942Judith Hann, İngiliz televizyon sunucusu, bilim, yemek ve çevre konularında uzmanlaşmış yayıncı yazar
David Botstein, Amerikalı biyolog ve genetikçi (ö. 2026)
1944Ali Benflis, Cezayirli politikacı (Cezayir eski başbakanı) (2000-2003)
Daryuş Mustafevi, İranlı eski millî futbolcu (ö. 2025)
1945Ronald "Pigpen" Charles McKernan, Amerikalı müzisyen (ö. 1973)
Maria Eugenia Guzman, Ekvadorlu eski profesyonel tenisçi (ö. 1996)
Sheikh Md Abdullah, Bangladeşli politikacı ve avukat (ö. 2020)
1946Cristina Stamate, Rumen oyuncu (ö. 2017)
Aziz Sancar, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
Halil Ergün, Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu
1947Ann Beattie, Amerikalı kısa hikâye ve roman yazarı
Benjamin Orr, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2000)
Rémi Brague, Fransız filozof (Arap, Yahudi ve Hristiyan düşüncesi uzman felsefe tarihçisi)
Halldór Ásgrímsson, İzlandalı siyasetçi (İzlanda eski başbakanı) (ö. 2015)
Yakov Gorelnikov, Kazak aktör ve siyasetçi (ö. 2022)
1948Rudolf Kowalski, Alman aktör
Mustafa Yurtkuran, Türk hekim ve Uludağ Üniversitesi eski rektörü
1949 - Edward Hinds, İngiliz fizikçi ve akademisyen
1950 - James Mattis, 26. Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı
1951Gundi Ellert, Alman aktris
Nikos Karvelas, Yunan söz yazarı, prodüktör ve şarkıcı
John McDonnell, İngiliz siyasetçi (Birleşik Krallık Gölge Hazine Şansölyesi)
1952Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi (ö. 2020)
David R. Ellis, Amerikalı film yönetmeni, eski dublör ve aktör (ö. 2013)
1954Jon Scieszka, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı
Pascal Greggory, Fransız aktör
Mark Lindsay Chapman, İngiliz oyuncu
Ivo Watts-Russell, İngiliz müzik yapımcısı
Raymond T. Odierno, ABD nin 38. Kara Kuvvetleri Komutanı (ö. 2021)
1955 - Valeri Gerasimov, Rus asker, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı
1956 - David Carr, Amerikalı gazeteci ve köşe yazarı (ö. 2015)
1957Heather Thomas, Amerikalı aktris, senarist ve yazar
Ricardo Montaner, Arjantin asıllı Venezuelalı şarkıcı ve söz yazarı
1958Ayhan Kahya, Türk seslendirme ve opera sanatçısı (ö. 2022)
Gulamhüseyn Alibeyli, Azerbaycanlı siyasetçi (Azerbaycan eski milletvekili)
1959Katherine Barber, Kanadalı bir sözlükbilimci ve Kanada İngilizcesi hakkındaki tek sözlük olan Kanada Oxford Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni (ö. 2021)
Kerry Kennedy, Amerikalı avukat, yazar ve insan hakları aktivist
1960Victoria Trauttmansdorff, Avusturyalı aktris
Wendi Richter, Amerikalı profesyonel güreşçi
Aguri Suzuki, Japon eski yarışçı
1962 - Thomas Kretschmann, Alman oyuncu ve Hollywood aktörü
1963David Lee Smith, Amerikalı sinema oyuncusu
Bat-Sheva Dagan, Polonyalı-İsrailli Holokost mağduru eğitimci, psikolog, yazar ve konuşmacı (ö. 2024)
1964Dunja Mijatović, Bosna-Hersekli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Scott Levy, Amerikalı profesyonel güreşçi ve sinema oyuncusu
1965 - Matt Ruff, Amerikalı yazar
1966Carola Häggkvist, İsveçli şarkıcı
Akiyoshi Yoshida, Japon eski futbolcu
1967 - İlyas Busaab, Lübnanlı siyasetçi (2019-2020 yıllarında Milli Savunma Bakanı)
1968Saffet Akbaş, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör
Donald Khuse, Güney Afrikalı eski futbolcu
Marcus Siepen, Alman gitarist (Blind Guardian grubunun üyesi)
1969Rachel Hunter, Yeni Zelandalı manken, oyuncu ve reality TV şov sunucusu
Mücteba Hamenei, İranlı siyasetçi ve 3. İran yüce lideri
Oswaldo Ibarra, Ekvadorlu eski millî futbolcu
Tetsuo Nakanishi, Japon eski futbolcu
Gary Speed, Galli millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2011)
1970Aisha Tyler, Amerikalı aktris, komedyen, yazar, yapımcı ve yönetmen
Timur Taymazov, Ukraynalı eski halterci
Dimitris İtudis, Yunan basketbol koçu
1971Tamar Iveri, Gürcü soprano
Martin Freeman, İngiliz aktör
Yoichi Kajiyama, Japon eski futbolcu
David Arquette, Amerikalı aktör, film yönetmeni, yapımcı ve senarist
1972Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı
Markus Babbel, Alman teknik direktör ve eski millî futbolcu
Tomokazu Seki, Japon şarkıcı ve seslendirme sanatçısı
1973María Eugenia Vidal, Arjantinli politikacı (Buenos Aires eski eyalet valisi)
Ali Kemal Tüfekçi, Türk eski yelkenci
Erkut Şahali, Kıbrıs Türkü siyasetçi
Hamis ed-Dusari, Suudi millî futbolcu (ö. 2020)
1974Marios Agatokleus, Kıbrıslı eski futbolcu
Tanaz Eshaghian, Amerikalı belgesel film yapımcısı
Takaaki Nakamura, Japon eski futbolcu
Yaw Preko, Ganalı eski futbolcu
Boris Rıjiy, Rus şair ve jeolog (ö. 2001)
Indraneil Sengupta, Hint aktör ve model
Marius van Heerden, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu (ö. 2021)
1975Julie Le Breton, Kanadalı aktris
Elena Likhovtseva, Rus profesyonel tenisçi
Larenz Tate, Amerikalı sinema oyuncusu
Russ Kun, Naurulu siyasetçi (Nauru eski devlet başkanı)
Kobi Farhi, İsrailli ses sanatçısı ve Oryantal metal grubu Orphaned Land'in kurucusu
Lee Eul-yong, Güney Koreli eski futbolcu
1976Roman Şaronov, Rus eski millî futbolcu ve teknik direktör
Jervis Drummond, Kostarikalı eski millî futbolcu
1977Tetsuharu Yamaguchi, Japon eski futbolcu
Marcello Cottafava, İtalyan eski futbolcu
1978Alicia Rhodes, Büyük Britanyalı porno yıldızı
Lucilla Agosti, İtalyan aktris, radyo ve televizyon sunucusu
Masahiro Koga, Japon eski futbolcu
1979Susana Rivadeneira, Ekvadorlu model (Miss Ecuador 2004 birincisi)
Pink, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
Medine Saduakasova, Kazak şarkıcı, söz yazarı ve televizyon sunucusu
Péter Lékó, Macar satranç oyuncusu
1980Jun Kokubo, Japon eski futbolcu
Slim Thug, Amerikalı rapçi
Mbulaeni Mulaudzi, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu (ö. 2014)
1981Lanna Rodrigues, Brezilyalı şarkıcı, multi-enstrümantalist ve şarkı yazarı
Kate Abdo, İngiliz spor yayıncısı
Koji Nakao, Japon eski futbolcu
Selim Benachour, Tunuslu-Fransız millî futbolcu ve teknik direktör
Daiki Takamatsu, Japon eski futbolcu
Nozomu Kanaguchi, Japon eski futbolcu
Dan Fredinburg, Amerikalı bilişimci ve bilgisayar mühendisi (ö. 2015)
Tsuyoshi Yoshitake, Japon eski futbolcu
Teruyuki Moniwa, Japon millî futbolcu
Morten Gamst Pedersen, Norveçli eski futbolcu
1982Jennifer Bongardt, Alman slalom kanocusu
Kazuya Maeda, Japon futbolcu
David Quiroz, Ekvadorlu millî futbolcu
1983Kate Beaton, Kanadalı karikatürist ve çizgi roman yazarı
Elena Semikina, Kanadalı aktris ve manken
Anastasia Phillips, Kanadalı aktris
Sarah Stup, Amerikalı yazar ve savunucu
Diego Benaglio, İsviçreli millî futbolcu
Christian Vargas, Bolivyalı millî futbolcu
Peter Kauzer, Sloven kanocu
Shosuke Katayama, Japon futbolcu
Ryoi Fujiki, Japon eski futbolcu
1984Vitali Petrov, Rus yarış pilotu
Noriyuki Sakemoto, Japon futbolcu
1985Yendi Phillips, Jamaikalı manken
Tomasz Jodłowiec, Polonyalı millî futbolcu
Anar Nazırov, Azerbaycanlı millî futbolcu
Shōhei Ogura, Japon eski futbolcu
1986Johan Dahlin, İsveç millî kalecisi
Kirill Nababkin, Rus millî futbolcu
João Moutinho, Portekizli millî futbolcu
Carlos Bacca, Kolombiyalı futbolcu
Kim Dong-soo, Güney Koreli eski futbolcu
Abdulkadir Özgen, Türk futbolcu
Keita Goto, Japon futbolcu
Ryohei Hayashi, Japon futbolcu
1987Ecesu Sertesen, Türk müzisyen
Danielle Frenkel, İsrailli yüksek atlama sporcusu
Silvina Moreno, Arjantinli şarkıcı, enstrümantalist ve besteci
Brenda Martinez, Amerikalı orta mesafe koşucusu ve olimpiyatçısı
Ángel Trujillo Canorea, İspanyol futbolcu
Derrick Brown, Amerikalı profesyonel basketbolcu
Gabriel Donizette de Santana, Brezilyalı eski futbolcu
Mexer, Mozambikli millî futbolcu
Onur Doğan, Türk asıllı Tayvanlı millî futbolcu
Robinho, Brezilyalı futbolcu
Víctor Sánchez Mata, İspanyol futbolcu
Wiz Khalifa, Amerikalı rapçi
1988Camila Dávalos, Amerikalı model
Mariana Dávalos, Amerikalı model
Chantal Jones, Amerikalı model ve oyuncu
Gustav Schäfer, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi
Rafael Ramazotti de Quadros, Brezilyalı futbolcu
Adrián Bone, Ekvadorlu millî futbolcu
Luís Carlos Pereira Carneiro, Portekizli millî futbolcu
Maxime Barthelmé, Fransız futbolcu
1989Josephine Henning, Alman eski futbolcu
Avicii, İsveçli DJ ve müzik prodüktörü (ö. 2018)
Gylfi Sigurðsson, İzlandalı millî futbolcu
Tabaré Viudez, Uruguaylı futbolcu
Henik Luiz de Andrade, Brezilyalı futbolcu
Sérgio Manoel Barbosa Santos, Brezilyalı eski futbolcu
1990Musa Nizam, Türk futbolcu
José Manuel Velázquez, Venezuelalı futbolcu
Jay Weinberg, Amerikalı davulcu
Tokelo Rantie, Güney Afrikalı millî futbolcu
Takuya Nagata, Japon futbolcu
Matthew Dellavedova, Avustralyalı futbolcu
1991Joe Sugg, İngiliz YouTuber, vlogger ve yazar
Tyler Stone, Amerikalı basketbolcu
Ignacio González, Meksikalı futbolcu
Yasin Kocatepe, Türk futbolcu
1992Bernard Anício Caldeira Duarte, Brezilyalı futbolcu
Simon Thern, İsveçli futbolcu
Temi Fagbenle, Amerikalı profesyonel basketbolcu
Za'Darius Smith, Amerikalı futbolcu
Koki Takenaka, Japon eski futbolcu
Sakiko Ikeda, Japon millî futbolcu
1993Amanda Zahui, İsveçli profesyonel basketbolcu
Piotr Parzyszek, Polonyalı futbolcu
Gabriel Castellón, Şilili futbolcu
Alexander Hack, Alman futbolcu
Braian Toledo, Arjantinli cirit atıcısı (ö. 2020)
Magdalena Eriksson, İsveçli futbolcu ve profesyonel millî defans oyuncusu
1994Lily Sullivan, Avustralyalı aktris ve model
Jeon Minju, Güney Koreli müzisyen
Cameron Dallas, İnternet ünlüsü, müzisyen ve oyuncu
Ćamila Mičijević, Boşnak kökenli Hırvat hentbolcu
Alayna Treene, Amerikalı gazeteci
Azumi Waki, Japon şarkıcı ve seslendirme sanatçısı
Oleksandr Korpan, Ukraynalı askeri pilot (ö. 2022)
Alina Li, Çinli pornografik film oyuncusu
Valeriy Boldenkov, Ukraynalı futbolcu
Jillian Alleyne, Amerikalı profesyonel basketbolcu
Gonzalo Piovi, Arjantinli profesyonel futbolcu
Bruno Fernandes, Portekizli millî futbolcu
Ghayas Zahid, Norveçli futbolcu
Yassine Benzia, Cezayirli milli futbolcu
Marco Benassi, İtalyan futbolcu
Jonas Lovv, Norveçli şarkıcı
Stuart Moore, İngiliz profesyonel futbolcu
Alan Techer, Fransız dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı
Daiya Maekawa, Japon millî futbolcu
1995Ellie Black, Kanadalı artistik jimnastikçi
Kimberley Woods, İngiliz slalom kanocu
Nicolai Hvilshøj Reedtz, Danimarkalı Counter-Strike: Global Offensive profesyonel oyuncu
Julian Weigl, Alman millî futbolcu
Hayao Kawabe, Japon hentbolcu
Janner Corozo, Ekvadorlu profesyonel futbolcu
1996Esra Özkan, Türk eski futbolcu ve futsal oyuncusu
Yağmur Bul, Türk basketbolcu
Tim Gajser, Sloven motokros sürücüsü
1997Yasemin Yazıcı, Türk oyuncu
Theresa Ann Fallesen, Danimarkalı rapçi
1998Léna Mettraux, İsviçreli bisiklet yarışçısı
Emma Laird, İngiliz aktris ve eski model
Sierra Capri, Amerikalı aktris
Marcello Mularoni, San Marinolu futbolcu
Steven Alzate, Kolombiyalı millî futbolcu
Daiki Sugioka, Japon millî futbolcu
2000 - Matheuzinho, Brezilyalı profesyonel futbolcu
2001 - Remo Forrer, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı
2002Luka Sučić, Avusturya doğumlu Hırvat millî futbolcu
Gaten Matarazzo, Amerikalı aktör ve rapçi
2003 - Arne Engels, Belçikalı profesyonel futbolcu
2004 - Nico Paz, İspanyol asıllı Arjantinli profesyonel futbolcu
ÖLÜMLER
780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750)
1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073)
1148 - Saint-Thierryli Guillaume, Sistersiyenlere katılmış Benediktin bir keşiş ve Hristiyan mistizminin bir teorisyeni. (d. 1075 ila 1085 arası)
1560 - Amy Robsart, İngiliz soylusu Robert Dudley'in eşi (d. 1532)
1654 - Pedro Claver, Kolombiya'da yaşayan bir Katalan Cizvit rahip ve misyonerdi (d. 1580)
1727 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, İtalyan ressam (d. 1654)
1811 - Peter Simon Pallas, 1767 ve 1810 yılları arasında Rusya'da çalışmış Prusyalı zoolog ve botanikçi (d. 1741)
1814 - Maria Karolina, Avusturya Arşidüşesi ve müteakiben Napoli kraliçesi (d. 1752)
1849 - Amariah Brigham, Amerikalı psikiyatrist (d. 1798)
1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821)
1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883)
1942 - Rıza Nur, Türk hekim, yazar ve siyasetçi (d. 1879)
1943 - Julius Fučík, Çek gazeteci (d. 1903)
1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864)
1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883)
1954 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1880)
1965 - Dorothy Dandridge, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1922)
1965 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1881)
1969 - Curt Bräuer, Alman diplomat (d. 1889)
1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894)
1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915)
1978 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913)
1980 - Willard Libby, Amerikalı fiziksel kimyager (d. 1908)
1981 - Nisargadatta Maharaj, Hint filozof ve ruhsal önder (d. 1897)
1981 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1907)
1983 - Antonin Magne, Fransız bisikletçi (d. 1904)
1985 - John Franklin Enders, Amerikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1897)
1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910)
1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949)
2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902)
2003 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (d. 1948)
2008 - Şerif Benekçi, Türk yazar (d. 1950)
2009 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1922)
2010 - İsrail Tal, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) generali (d. 1924)
2012 - Işık Yurtçu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1945)
2014 - Sencer Divitçioğlu, Türk akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927)
2014 - Sean O'Haire, Amerikalı profesyonel güreşçi ve kickboksçu (d. 1971)
2014 - Magda Olivero, İtalyan opera sanatçısı ve soprano (d. 1910)
2015 - Ferenc Kiss, Olimpiyat Üçüncüsü eski Macar güreşçi ve eğitici (d. 1942)
2016 - Hannes Arch, Avusturyalı akrobasi pilotu (d. 1967)
2016 - Prince Buster, Jamaikalı reggae ve rock müzisyeni, şarkıcı ve besteci (d. 1938)
2016 - Hazel Douglas, İngiliz oyuncu (d. 1923)
2017 - Pierre Bergé, Fransız iş insanı ve hayırsever (d. 1930)
2017 - Isabelle Daniels, Amerikalı atletizm sporcusu (d. 1937)
2017 - Blake Heron, Amerikalı oyuncu (d. 1982)
2017 - Jerry Pournelle, Amerikalı bilimkurgu, deneme yazarı, romancı ve gazeteci (d. 1933)
2017 - Onur Şenli, Türk şair ve söz yazarı (d. 1940)
2017 - Don Williams, Amerikalı country tarzı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)
2018 - Gennadi Gagulia, Abhaz siyasetçi (d. 1948)
2018 - Ramin Hüseyin Penahi, İranlı Kürt siyasi tutuklu (d. 1995)
2018 - Chelsi Smith, Amerikalı eski güzellik kraliçesi, model ve şarkıcı (d. 1973)
2019 - Henri de Contenson, Fransız arkeolog (d. 1926)
2019 - Lito Legaspi, Filipinli oyuncu (d. 1941)
2019 - Olav Skjevesland, Norveçli Lüteriyan episkopos ve din adamı (d. 1942)
2020 - Ronald Harwood, Güney Afrikalı doğumlu İngiliz yazar ve senaristti (d. 1934)
2020 - Alfred Riedl, Avusturyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)
2020 - Vexi Salmi, Fin söz yazarı (d. 1942)
2021 - Antony Acland, Britanyalı diplomat (d. 1930)
2021 - Uno Loop, Eston şarkıcı, müzisyen, sporcu, aktör ve eğitimci (d. 1930)
2021 - Art Metrano, Türk ve Yunan kökenli Amerikalı aktör ve komedyen (d. 1936)
2022 - Marciano Cantero, Arjantinli şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1960)
2022 - II. Elizabeth, Birleşik Krallık Kraliçesi (d. 1926)
2024 - İlkan Karaman, Türk basketbolcu (d. 1990)
2025 - Agah Oktay Güner, Türk bürokrat, siyasetçi ve akademisyen (d. 1937)