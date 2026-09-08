MEB tarih verdi: Öğretmenlerin tayin takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden; "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, bu dönem sonrasında mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek ve mazereti bulunan öğretmenler için "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.