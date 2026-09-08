Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayında tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerin beklediği mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı.
MEB tarih verdi: Öğretmenlerin tayin takvimi belli oldu
MEB, 2023’te atanan ve Eylül ayında kadroya geçecek öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi açıkladı.Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden; "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, bu dönem sonrasında mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek ve mazereti bulunan öğretmenler için "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Duyuru kapsamında başvurular iki aşamalı şekilde yapılacak.
Ön başvurular 9-14 Eylül 2026 tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.
Atama sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarih itibarıyla başlatılacak.