Ağaca çarpıp suya düşen kızıl şahini duyarlı vatandaşlar kurtardı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde suda yüzdükleri esnada ağaca çarparak nehre düşen yaralı kızıl şahini fark eden üç arkadaş, hızlı bir müdahaleyle kuşu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.