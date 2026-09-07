Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. 2 bin 300 rakıma sahip Yukarı Kavron Yaylası’nın yüksek bölgeleri ve Kaçkar Dağı’nın zirvesi kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Yeşil örtünün bir gecede beyaz kaplamasıyla birlikte yaylada eşsiz manzaralar oluştu. Bölgede bulunan vatandaşlar kar yağışıyla bürünen beyaz örtüyü cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
YAYLACILAR İÇİN GÖÇ VAKTİ GELDİ
Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte yaylada kalan vatandaşlar da hareket geçti.
Sezon sonuna yaklaşılması ve karın kapıya dayanmasıyla birlikte yaylacılar, köye dönüş hazırlıklarını hızlandırdı.