Kaynak: DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (25) yönetimindeki 16 BNB 702 plakalı motosiklet, cadde üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Halil G.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya Halil G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.