Yeniçağ Gazetesi
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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon

Elazığ’da düzenlenen bir operasyon film sahnelerini aratmadı. İtfaiye sirenlerini duyan vatandaşlar şoke oldu. Çevrede önlem alan polis bir binanın üzerine uzatılan merdivenle çıktı. Cinayet suçundan aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 1

Elazığ'da tartıştığı şahsı öldüren şüpheli, evinin çatısına saklandı. Operasyonda itfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak aşağı indirdi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 2

Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli Ü.A., 3 gün önce tartıştığı Mehmet Çelik'e (51) pompalı tüfekle ateş açtı.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 3

Kaçarak bir bakkala sığınmaya çalışan Çelik, ardından yere yığıldı. Şüpheli şahıs kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 4

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 5

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara sonucunda şüpheli Ü.A.'nın evinin çatısında saklandığı tespit edildi.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 6

Ardından önceki gün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çevresi sarıldı ve çatıya çıkmak için itfaiyeden yardım istendi. Polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 7
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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 8

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 9
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Siren sesleriyle gelen kaçınılmaz son: Çatıda film gibi operasyon - Resim: 10
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