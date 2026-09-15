Yenilik Partisi’nin isim benzerliği nedeniyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği süre dolarken, YENİ Parti sürece ilişkin yol haritasını netleştirdi.
YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği yapılması yönündeki tebligatının ardından YENİ Parti yol haritasını belirledi. İşte ayrıntılar...Kaynak: ANKA
Alınan bilgilere göre YENİ Parti, bu aşamada isim değişikliği yapmayacak.
YENİ Parti kurmayları, iki parti arasında bir isim benzerliği bulunmadığını ifade etti.
Parti yönetimi, “YENİ Parti” isminin Siyasi Partiler Kanunu’nun “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96’ncı maddesinde tariflenen “iltibas” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.
Kurmaylar ayrıca iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret ederek, nihai mercii olan Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleyeceklerini ifade ediyor.
SÜRE 18 EYLÜL'DE DOLUYOR
Başsavcılık, 18 Eylül’de dolacak sürenin bitmesinin ardından YENİ Parti’ye söz konusu aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi’nden talep edecek.
Anayasa Mahkemesi ise YENİ Parti’ye konuyla ilgili savunmasını yapması için süre verecek.
Yüksek Mahkeme, partinin savunmasını aldıktan sonra aykırılık tespit ederse, aykırılığın giderilmesi için YENİ Parti hakkında ihtar kararı verebilecek.
AYM İHTAR VERİRSE İSİM DEĞİŞECEK
YENİ Parti kurmayları, Anayasa Mahkemesi’nin ihtar kararı vermesini beklemediklerini ancak böyle bir karar çıkması halinde isim değişikliği yapacaklarını belirtiyor.
YENİ Parti kurmayları, AYM kararının kasım ayında yapılması beklenen 1. Kurultay’dan önce verilmesi durumunda Kurucular Kurulu kararıyla partinin isminin değiştirilebileceğine işaret etti.
Kararın 1. Kurultay sonrasında verilmesi halinde ise olağanüstü kurultay toplanabileceği belirtildi.