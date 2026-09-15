Yeniçağ Gazetesi
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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği yapılması yönündeki tebligatının ardından YENİ Parti yol haritasını belirledi. İşte ayrıntılar...

Kaynak: ANKA
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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 1

Yenilik Partisi’nin isim benzerliği nedeniyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği süre dolarken, YENİ Parti sürece ilişkin yol haritasını netleştirdi.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 2

Alınan bilgilere göre YENİ Parti, bu aşamada isim değişikliği yapmayacak.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 3

YENİ Parti kurmayları, iki parti arasında bir isim benzerliği bulunmadığını ifade etti.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 4

Parti yönetimi, “YENİ Parti” isminin Siyasi Partiler Kanunu’nun “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96’ncı maddesinde tariflenen “iltibas” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 5

Kurmaylar ayrıca iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret ederek, nihai mercii olan Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleyeceklerini ifade ediyor.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 6

SÜRE 18 EYLÜL'DE DOLUYOR

Başsavcılık, 18 Eylül’de dolacak sürenin bitmesinin ardından YENİ Parti’ye söz konusu aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi’nden talep edecek.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 7

Anayasa Mahkemesi ise YENİ Parti’ye konuyla ilgili savunmasını yapması için süre verecek.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 8

Yüksek Mahkeme, partinin savunmasını aldıktan sonra aykırılık tespit ederse, aykırılığın giderilmesi için YENİ Parti hakkında ihtar kararı verebilecek.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 9

AYM İHTAR VERİRSE İSİM DEĞİŞECEK

YENİ Parti kurmayları, Anayasa Mahkemesi’nin ihtar kararı vermesini beklemediklerini ancak böyle bir karar çıkması halinde isim değişikliği yapacaklarını belirtiyor.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 10

YENİ Parti kurmayları, AYM kararının kasım ayında yapılması beklenen 1. Kurultay’dan önce verilmesi durumunda Kurucular Kurulu kararıyla partinin isminin değiştirilebileceğine işaret etti.

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YENİ Parti’de kritik gelişme: İsim değişikliği konusunda yeni karar - Resim: 11

Kararın 1. Kurultay sonrasında verilmesi halinde ise olağanüstü kurultay toplanabileceği belirtildi.

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