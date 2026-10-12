Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları

MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları

MasterChef Türkiye’de 11 Ekim akşamı eleme heyecanı zirveye çıktı. Dokunulmazlık oyunları ve kritik değerlendirmelerin ardından mutfakta bir isim için yolun sonu geldi. Peki, kim elendi? İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 2

11 Ekim tarihinde ekrana gelen bölümde, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılardan biri elendi.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 3

MasterChef’in son bölümünde oynanan son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 4

Bireysel dokunulmazlık oyununda ise Muhammed galip gelmişti.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 5

Peki, 11 Ekim 2026 MasterChef’te kim elendi, yarışmaya kim veda etti ve eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 6

MasterChef’in son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Ekrana gelen bölümde kırmızı ve mavi takım, dördüncü dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 7

Yarışmacılar, 'İç Anadolu yemekleri' konsepti kapsamında hünerlerini sergiledi. 11 Ekim Pazar günü MasterChef’te eleme potasına giren sekiz yarışmacı, ana kadrodaki yerlerini korumak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Peki, MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 8

11 Ekim MasterChef Türkiye bölümünün eleme adayları kimlerdi?

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 9

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef’te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise Muhammed galip geldi.

MasterChef’te yedinci eleme adayı Enes olurken, sekizinci eleme adayı Kübra oldu.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 10

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef’te yarışmaya veda eden isim Buse oldu.

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MasterChef’te kim gitti, kim kaldı? İşte 11 Ekim eleme gecesinin tüm detayları - Resim: 11

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te eleme potasına giren yarışmacılar şunlar oldu:

Nurten
Ayşe
Nilay
Buse
Hasan Alp
Şadi
Enes
Kübra

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