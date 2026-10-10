Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Yıl sonuna kadar 3.500 adet satış hedefi

Hyundai’nin Ioniq 3 için yıl sonuna kadar belirlediği satış hedefi 3 bin 500 adet. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 84 günlük dönemde günlük ortalama 42 otomobil satılması gerekiyor.

Türkiye’de üretilmesiyle dikkat çeken modelin, elektrikli otomobil pazarında nasıl bir talep göreceği ise merak konusu.