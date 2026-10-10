Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

İzmit’te üretilen Hyundai Ioniq 3, iki farklı batarya seçeneği ve 482 kilometreye ulaşan menziliyle Türkiye pazarına giriyor. Peki Togg’a sağlanan özel kredi avantajından yarabilecek mi? Yerli üretim otomobil Hyundai Ioniq 3'ün fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 1

İzmit’te üretilen Hyundai Ioniq 3, 9 Ekim itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 2

Dört farklı donanım seviyesiyle satışa çıkacak elektrikli modelin başlangıç fiyatı ise belli oldu.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 3

Hyundai’nin Türkiye’de üretilen elektrikli otomobili Ioniq 3, 9 Ekim’de satışa sunuluyor. Select, Trend, Prime ve N Line EVO olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle pazara giriş yapan model, 1 milyon 799 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 4

Hyundai Ioniq 3’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Modelin donanım seviyelerine göre açıklanan satış fiyatları şöyle:

Select: 1.799.000 TL
Trend: 2.099.000 TL
Prime: 2.249.000 TL
N Line EVO: 3.220.000 TL

İki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak Hyundai Ioniq 3, versiyona bağlı olarak 343 ila 482 kilometre arasında menzil vadediyor.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 5

Yıl sonuna kadar 3.500 adet satış hedefi

Hyundai’nin Ioniq 3 için yıl sonuna kadar belirlediği satış hedefi 3 bin 500 adet. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 84 günlük dönemde günlük ortalama 42 otomobil satılması gerekiyor.

Türkiye’de üretilmesiyle dikkat çeken modelin, elektrikli otomobil pazarında nasıl bir talep göreceği ise merak konusu.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 6

Yerli üretim avantajına rağmen özel kredi desteği yok

Hyundai Ioniq 3’ün Türkiye’de üretilmesi önemli bir avantaj olarak öne çıkarken, model Togg’a sağlanan özel kredi avantajlarından yararlanamıyor. Paylaşılan bilgilere göre bunun nedeni, aracın ilgili Ar-Ge şartını karşılamaması.

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Yerli üretim Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı belli oldu - Resim: 7

Böylece Ioniq 3, Türkiye’de üretilmesine rağmen söz konusu kredi desteğinin dışında kalıyor. Özellikle elektrikli otomobil satın alırken finansman seçeneklerini değerlendiren tüketiciler açısından bu durum, modelin rekabet gücünü etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Yerli üretim, 1 milyon 799 bin TL’lik başlangıç fiyatı ve 482 kilometreye ulaşan menziliyle öne çıkan Hyundai Ioniq 3’ün satış performansı, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki rekabet açısından yakından takip edilecek.

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