Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı konusu gündeme oturdu.
Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu
A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılırken Ümit Özat'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Eski milli futbolcu, İtalyan teknik adamın yeni adresiyle ilgili emin konuştu.Kaynak: Haber Merkezi
Tandem Sports Youtube kanalında konuşan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Montella'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.
'ŞAMPİYON OLAN HARİÇ DİĞER ÜÇÜNDEN BİRİNE GELECEK'
Özat, Vincenzo Montella'nın yaz transfer döneminde Avrupa'dan bir takımla anlaşmaması durumunda Türkiye'ye dönebileceğini savundu.
Ümit Özat, "Montella için iyi oldu. Yazın eğer Avrupa'ya gitmezse dört büyükten birinde. Bak, şampiyon olan hariç diğer üçünden birine gelecek." diye konuştu.
'OCAK'TA FENERBAHÇE'YE GELSE ŞAŞIRMAM'
Programın sunucusu Melih Şendil'in iddiasından ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Ümit Özat, Fenerbahçe ihtimalini de gündeme getirdi.
Özat, "Yüzde 100! Ocak'ta Fenerbahçe'ye bile gelse şaşırmam, işler kötü giderse yani" dedi.
'MİLLİ TAKIMIN BAŞINA BİR FENERBAHÇELİ GELSİN'
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüne ilişkin tercihini de açıklayan Ümit Özat, Fenerbahçe geçmişi bulunan isimlerin göreve getirilmesini istediğini belirtti.
Özat, "Ben Türkiye A Milli Takımı'nın başına bir Fenerbahçelinin gelmesini isterim artık, yeter yani. Aykut Kocaman gelsin, Bülent Uygun gelsin, Emre Belözoğlu gelsin. Biri gelsin işte" ifadelerini kullandı.