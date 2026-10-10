Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu

Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu

A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılırken Ümit Özat'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Eski milli futbolcu, İtalyan teknik adamın yeni adresiyle ilgili emin konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı konusu gündeme oturdu.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 2

Tandem Sports Youtube kanalında konuşan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Montella'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 3

'ŞAMPİYON OLAN HARİÇ DİĞER ÜÇÜNDEN BİRİNE GELECEK'

Özat, Vincenzo Montella'nın yaz transfer döneminde Avrupa'dan bir takımla anlaşmaması durumunda Türkiye'ye dönebileceğini savundu.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 4

Ümit Özat, "Montella için iyi oldu. Yazın eğer Avrupa'ya gitmezse dört büyükten birinde. Bak, şampiyon olan hariç diğer üçünden birine gelecek." diye konuştu.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 5

'OCAK'TA FENERBAHÇE'YE GELSE ŞAŞIRMAM'

Programın sunucusu Melih Şendil'in iddiasından ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Ümit Özat, Fenerbahçe ihtimalini de gündeme getirdi.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 6

Özat, "Yüzde 100! Ocak'ta Fenerbahçe'ye bile gelse şaşırmam, işler kötü giderse yani" dedi.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 7

'MİLLİ TAKIMIN BAŞINA BİR FENERBAHÇELİ GELSİN'

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüne ilişkin tercihini de açıklayan Ümit Özat, Fenerbahçe geçmişi bulunan isimlerin göreve getirilmesini istediğini belirtti.

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Ümit Özat 'Yüzde 100' diyerek Montella'nın yeni adresini duyurdu - Resim: 8

Özat, "Ben Türkiye A Milli Takımı'nın başına bir Fenerbahçelinin gelmesini isterim artık, yeter yani. Aykut Kocaman gelsin, Bülent Uygun gelsin, Emre Belözoğlu gelsin. Biri gelsin işte" ifadelerini kullandı.

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