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Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ara tatil takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim takvimine göre, yoğun ders maratonuna verilecek ilk mola kasım ayında gerçekleştirilecek.

TATİL MODU 13 KASIM'DA BAŞLIYOR

Bakanlığın açıkladığı detaylara göre, birinci dönem ara tatili resmi olarak 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ancak öğrenciler için tatil heyecanı, 13 Kasım Cuma günü çalacak son ders zili ile birlikte fiilen başlamış olacak.

HAFTA SONLARI İLE BİRLEŞEREK 9 GÜNE UZAYACAK

Tatil planı yapan veliler ve dinlenmek için gün sayan öğrenciler için en güzel haber ise tatilin süresi oldu. 16 Kasım’da başlayıp 20 Kasım Cuma günü sona erecek olan 5 günlük resmi ara tatile, öncesindeki ve sonrasındaki cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde tatil süresi kesintisiz 9 güne ulaşacak.

DERS ZİLİ 23 KASIM'DA YENİDEN ÇALACAK

Öğrenciler, 9 günlük bu uzun dinlenme ve enerji depolama molasının ardından, 23 Kasım Pazartesi sabahı yeniden okullarına dönerek birinci dönem eğitim-öğretim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.