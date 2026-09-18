Kaynak: İHA

Dilovası’nda bulunan GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir firmaya ait tesiste üretim sırasında bacadan yükselen siyah duman, çevrede yaşayanlar ve bölgede çalışanların tepkisini çekti.

Tesisten yayılan ağır koku nedeniyle göz ve boğazlarında yanma hissettiklerini belirten vatandaşlar, havaya kimyasal maddelerin karışmış olabileceğini öne sürdü. Vatandaşlar, konuya ilişkin daha önce Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) yönetimine birçok kez şikâyette bulunduklarını ancak sorunun giderilmediğini iddia etti.

Yaşanan durumun uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına yol açmasından endişe ettiklerini ifade eden vatandaşlar, tesiste gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Şikâyetlere konu olan tesisten yükselen yoğun dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Durumun her geçen gün daha da zorlayıcı hale geldiğini savunan vatandaşlar, ilgili kurumların tesiste kapsamlı denetim yapmasını talep etti.