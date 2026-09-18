Kredi kartı ekstrenizde tanımadığınız birkaç liralık, hatta kuruşluk bir ödeme gördüğünüzde tutarın küçüklüğü nedeniyle üzerinde durmayabilirsiniz. Ancak bu işlem kart güvenliği açısından önemli bir uyarı olabilir.
Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar
Kredi kartı veya banka kartı hareketlerinde görülen tanımadığınız 1 TL’lik ödeme, sandığınız kadar masum olmayabilir. “Kart testi” yönteminde dolandırıcılar, ele geçirdikleri kart bilgilerinin çalışıp çalışmadığını küçük tutarlı işlemlerle kontrol ediyor.Kaynak: Diğer
Dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerden biri “card testing”, yani “kart testi” olarak adlandırılıyor. Dolandırıcılar ele geçirdikleri kart bilgilerinin geçerli olup olmadığını anlamak için önce düşük tutarlı ödemeler gerçekleştiriyor.
Bu deneme işlemlerinin tutarı 1 TL’ye kadar düşebiliyor. Buradaki amaç ilk aşamada para çalmak değil, kartın aktif ve alışverişe açık olup olmadığını kontrol etmek.
Mastercard ve Visa’nın aktardığı bilgilere göre bu işlemler otomatik sistemler ve botlarla da yapılabiliyor. Böylece çok sayıda kart bilgisi kısa sürede düşük tutarlı çevrim içi işlemlerle test edilebiliyor.
Küçük ödeme başarılı olursa kart bilgilerinin kullanılabilir olduğu anlaşılmış oluyor. Doğrulanan bilgiler daha sonra daha yüksek tutarlı alışverişlerde kullanılabiliyor veya yasa dışı pazarlarda satılabiliyor.
Ancak ekstrenizde gördüğünüz her 1 TL’lik işlem dolandırıcılık anlamına gelmiyor. Abonelikler, ücretsiz deneme sonrası başlayan ödemeler veya ekstrenizde farklı isimle görünen işletmeler de küçük tutarların nedeni olabilir.
Bu nedenle ilk olarak işlemin size veya kartınızı kullanmaya yetkili bir kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Tanımadığınız işlemleri tutarı küçük diye görmezden gelmemek önem taşıyor.
İşlemin size ait olmadığından eminseniz kartı veren banka veya kuruluşla vakit kaybetmeden iletişime geçilmesi öneriliyor. Kart hareketleri ve anlık işlem bildirimleri de düzenli olarak kontrol edilmeli.
Kart testi tek bir küçük işlemle sınırlı kalmayabiliyor. Mastercard’ın Ağustos 2026’da yayımladığı değerlendirmede bu tür işlemlerin daha geniş çaplı dolandırıcılık faaliyetlerinin erken işaretlerinden biri olabileceği belirtildi.
Mastercard, tehdit istihbaratı çalışmalarında 192 kart ihraç eden ülkede 5 milyondan fazla kart testi işlemi tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle ekstrenizde tanımadığınız 1 TL’lik bir ödeme gördüğünüzde kaynağını kontrol etmek, olası daha büyük kayıpların önüne geçebilir.