Yeniçağ Gazetesi
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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar

Kredi kartı veya banka kartı hareketlerinde görülen tanımadığınız 1 TL’lik ödeme, sandığınız kadar masum olmayabilir. “Kart testi” yönteminde dolandırıcılar, ele geçirdikleri kart bilgilerinin çalışıp çalışmadığını küçük tutarlı işlemlerle kontrol ediyor.

Kaynak: Diğer
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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 1

Kredi kartı ekstrenizde tanımadığınız birkaç liralık, hatta kuruşluk bir ödeme gördüğünüzde tutarın küçüklüğü nedeniyle üzerinde durmayabilirsiniz. Ancak bu işlem kart güvenliği açısından önemli bir uyarı olabilir.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 2

Dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerden biri “card testing”, yani “kart testi” olarak adlandırılıyor. Dolandırıcılar ele geçirdikleri kart bilgilerinin geçerli olup olmadığını anlamak için önce düşük tutarlı ödemeler gerçekleştiriyor.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 3

Bu deneme işlemlerinin tutarı 1 TL’ye kadar düşebiliyor. Buradaki amaç ilk aşamada para çalmak değil, kartın aktif ve alışverişe açık olup olmadığını kontrol etmek.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 4

Mastercard ve Visa’nın aktardığı bilgilere göre bu işlemler otomatik sistemler ve botlarla da yapılabiliyor. Böylece çok sayıda kart bilgisi kısa sürede düşük tutarlı çevrim içi işlemlerle test edilebiliyor.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 5

Küçük ödeme başarılı olursa kart bilgilerinin kullanılabilir olduğu anlaşılmış oluyor. Doğrulanan bilgiler daha sonra daha yüksek tutarlı alışverişlerde kullanılabiliyor veya yasa dışı pazarlarda satılabiliyor.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 6

Ancak ekstrenizde gördüğünüz her 1 TL’lik işlem dolandırıcılık anlamına gelmiyor. Abonelikler, ücretsiz deneme sonrası başlayan ödemeler veya ekstrenizde farklı isimle görünen işletmeler de küçük tutarların nedeni olabilir.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 7

Bu nedenle ilk olarak işlemin size veya kartınızı kullanmaya yetkili bir kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Tanımadığınız işlemleri tutarı küçük diye görmezden gelmemek önem taşıyor.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 8

İşlemin size ait olmadığından eminseniz kartı veren banka veya kuruluşla vakit kaybetmeden iletişime geçilmesi öneriliyor. Kart hareketleri ve anlık işlem bildirimleri de düzenli olarak kontrol edilmeli.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 9

Kart testi tek bir küçük işlemle sınırlı kalmayabiliyor. Mastercard’ın Ağustos 2026’da yayımladığı değerlendirmede bu tür işlemlerin daha geniş çaplı dolandırıcılık faaliyetlerinin erken işaretlerinden biri olabileceği belirtildi.

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Ekstrenizde bu işlemi görürseniz dikkat: 1 TL ile kartınızı test ediyorlar - Resim: 10

Mastercard, tehdit istihbaratı çalışmalarında 192 kart ihraç eden ülkede 5 milyondan fazla kart testi işlemi tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle ekstrenizde tanımadığınız 1 TL’lik bir ödeme gördüğünüzde kaynağını kontrol etmek, olası daha büyük kayıpların önüne geçebilir.

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