Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (18 Eylül)

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte en düşük sıcaklığın cumartesi günü 17 derece, en yüksek sıcaklığın ise her iki gün için 26 derece olması bekleniyor.