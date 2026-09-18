Sonbaharın gelişiyle birlikte yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar sağanak oluğ olmadığını öğrenmek için Meteoroloji'nin 19-20 Eylül hava durumu tahminlerini araştırıyor.
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (18 Eylül)
Meteoroloji'nin 19-20 Eylül hafta sonu için hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji il il uyardı... Hafta sonu gök gürültülü sağanak geliyor. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarına göre yurdun batı ve güney bölgelerinde yağışsız, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin haritalarına göre yurdun batı ve güney kesimlerinde yağış beklenmezken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle cumartesi günü yağışların daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte en düşük sıcaklığın cumartesi günü 17 derece, en yüksek sıcaklığın ise her iki gün için 26 derece olması bekleniyor.
Özellikle Avrupa Yakası için hafta sonu yağış tahmini bulunmuyor.
İZMİR'DE YAĞMUR BEKLENMİYOR
İzmir’de hafta sonu için yağış beklentisi bulunmuyor. Ege Bölgesi’nin tamamında güneşli veya az parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
İzmir’de en düşük sıcaklığın her iki gün için 19 derece, en yüksek sıcaklığın ise pazar günü 31 derece olması bekleniyor.
Ege Bölgesi’nin tamamında hafta sonu yağış beklenmiyor.
ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDECEK
Başkent Ankara’da hafta sonu yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olması beklenirken en düşük sıcaklığın cumartesi günü 12 derece, en yüksek sıcaklığın ise pazar günü 25 derece olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında hafta sonu hava durumunun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor.
ANTALYA'DA SICAKLIK 33 DERECEYE ÇIKACAK
Antalya’da hafta sonu yağış beklentisi bulunmuyor. Havanın parçalı ve az parçalı bulutlu olması beklenen kentte sıcaklıklar yüksek seyredecek.
Antalya’da en düşük sıcaklığın cumartesi günü 22 derece, en yüksek sıcaklığın ise yine cumartesi günü 33 derece olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nin tamamında hafta sonu yağış beklenmiyor.
TRABZON'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Karadeniz’de hafta sonu yağışlı hava öne çıkıyor. Trabzon’da özellikle cumartesi günü şiddetli yağış beklendiği dikkat çekiyor.
Kentte hafta sonu en düşük sıcaklığın her iki gün için 20 derece en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi’nin neredeyse tamamında hafta sonu yağış beklentisi bulunuyor.
ERZURUM'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi’nde de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum’da şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Kentte en düşük sıcaklığın pazar günü 7 derece en yüksek sıcaklığın ise her iki gün için 22 derece olması bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde hafta sonu yağış beklentisi mevcut.
DİYARBAKIR'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Diyarbakır’da hafta sonu yağış beklentisi bulunmuyor. Havanın parçalı bulutlu seyretmesi beklenen kentte en düşük sıcaklığın cumartesi günü 16 derece , en yüksek sıcaklığın ise pazar günü 34 derece olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında ise hafta sonu hava durumu ağırlıklı olarak yağışsız seyredecek.
İşte Meteoroloji'nin 19 Eylül 2026 hava durumu tahmini
İşte Meteoroloji'nin 20 Eylül 2026 hava durumu tahmini
Öte yandan yetkililer gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller için vatandaşları sel ve su basınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.