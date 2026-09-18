Kaynak: Haber Merkezi

Sydney'in simge yapılarından Sydney Opera Binası, sabah saatlerinde sıra dışı görüntülere sahne oldu. Binanın çatısında siyah kostümü ve peleriniyle duran Batman, çevredeki vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.

Uzun süre çatıda kaldığı belirtilen kostümlü kişinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Batman'in Opera Binası'nın üzerinde durduğu anlar, kentin kısa süreliğine Gotham City'ye benzetilmesine neden oldu.

NEDENİ BATMAN DAY

Batman'in Sydney Opera Binası'nda görülmesinin 19 Eylül'de kutlanacak Batman Day kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle bağlantılı olduğu açıklandı.

Dünyanın farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle kutlanan Batman Day öncesinde gerçekleştirilen sürpriz, Sydney'de günün en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.