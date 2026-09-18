Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Dörtyol’da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Gürleyik mevkisinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.