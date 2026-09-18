Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde açıkta demirli bulunan özel bir tekne, sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle sürüklendi.
Dalgaların etkisiyle kıyıya ulaşan tekne, Karayollarına ait sosyal tesislerin bulunduğu bölgede karaya vurdu. Kısmen yan yatan tekne su almaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kıyıdan gerçekleştirilen ilk çalışmanın ardından özel teknenin kurtarılması için bir gezi teknesi çağrıldı.
Özel tekne, gezi teknesine bağlanarak bulunduğu bölgeden çıkarılması amacıyla kurtarma çalışması başlatıldı.
Öte yandan, Akdeniz’de fırtınanın zaman zaman etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.