Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı

Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı

Fed kararının ardından kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden yükseldi. Goldman Sachs, 2027 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde korudu. Banka, farklı faiz senaryolarında fiyatların gerileyebileceği uyarısında bulunarak bu durumlara yönelik rakamları da ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 2

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altın fiyatları kısa süreli düşüş yaşadı.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Fiyatlar daha sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Altın, küresel piyasalarda yatırımcıların ilgisini koruyor.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Petrol fiyatlarındaki düşüş de piyasaların gündeminde.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 6

ABD dolarındaki değer kaybı da altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Banka, 2027 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde tutarken, farklı senaryolar içinse daha farklı rakamlar öngördü.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Goldman Sachs'a göre sıkı para politikası yükselişi tamamen durdurmayacak.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Ancak kısa vadeli yükselişin hızında yavaşlama yaşanabileceği belirtildi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Banka, sıkı para politikasının etkisinin farklı şekilde ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 12

Buna göre etkisinin daha düşük nihai altın fiyatından çok, yakın vadede daha yavaş bir değerlenme şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 13

Merkez bankalarının altın alımları da değerlendirmede öne çıktı.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 14

Rezerv çeşitlendirmesinin altın fiyatları için önemli bir destek olduğu belirtildi.

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Fed'in daha sıkı bir politika izlemesi halinde ise altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceği ifade edildi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 16

Goldman Sachs, farklı bir faiz senaryosuna da dikkat çekti.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 17

Banka, Fed'in bu yıl üç ek faiz artışı yapması halinde fiyatların gerileyebileceğini belirtti.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 18

Daha yüksek bir nihai faiz sinyali verilmesi de bu senaryoya dahil edildi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 19

Bu durumda ons altının 2027 sonunda yaklaşık 4 bin 70 dolara düşebileceği aktarıldı.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 20

Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının devam etmesi halinde ise farklı bir tablo öngördü.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 21

Banka, bu desteğin altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceğini değerlendirdi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 22

Bu senaryoda ons altının 2027 sonunda yaklaşık 4 bin 200 dolara toparlanabileceği belirtildi.

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Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı - Resim: 23

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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