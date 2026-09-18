Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Goldman Sachs altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı
Fed kararının ardından kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden yükseldi. Goldman Sachs, 2027 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde korudu. Banka, farklı faiz senaryolarında fiyatların gerileyebileceği uyarısında bulunarak bu durumlara yönelik rakamları da ekledi.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altın fiyatları kısa süreli düşüş yaşadı.
Fiyatlar daha sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi.
Altın, küresel piyasalarda yatırımcıların ilgisini koruyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş de piyasaların gündeminde.
ABD dolarındaki değer kaybı da altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.
Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.
Banka, 2027 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde tutarken, farklı senaryolar içinse daha farklı rakamlar öngördü.
Goldman Sachs'a göre sıkı para politikası yükselişi tamamen durdurmayacak.
Ancak kısa vadeli yükselişin hızında yavaşlama yaşanabileceği belirtildi.
Banka, sıkı para politikasının etkisinin farklı şekilde ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.
Buna göre etkisinin daha düşük nihai altın fiyatından çok, yakın vadede daha yavaş bir değerlenme şeklinde görülmesi bekleniyor.
Merkez bankalarının altın alımları da değerlendirmede öne çıktı.
Rezerv çeşitlendirmesinin altın fiyatları için önemli bir destek olduğu belirtildi.
Fed'in daha sıkı bir politika izlemesi halinde ise altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceği ifade edildi.
Goldman Sachs, farklı bir faiz senaryosuna da dikkat çekti.
Banka, Fed'in bu yıl üç ek faiz artışı yapması halinde fiyatların gerileyebileceğini belirtti.
Daha yüksek bir nihai faiz sinyali verilmesi de bu senaryoya dahil edildi.
Bu durumda ons altının 2027 sonunda yaklaşık 4 bin 70 dolara düşebileceği aktarıldı.
Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının devam etmesi halinde ise farklı bir tablo öngördü.
Banka, bu desteğin altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceğini değerlendirdi.
Bu senaryoda ons altının 2027 sonunda yaklaşık 4 bin 200 dolara toparlanabileceği belirtildi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.