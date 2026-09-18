Kaynak: İHA

Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Lara’daki Mobil Halk Plajı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada falezlerin yanı sıra su altında da temizlik yapıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyunca devam eden çalışmaya AFAD, AKUT, İYAK, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve MAKSAT arama kurtarma ekipleri katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, ipli erişim tekniklerini kullanarak yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezlerde temizlik yaptı. Dalgıçlar da su altında çalışma yürüttü.

Gün boyu sürdürülen çalışmaların ardından falezlerin bulunduğu dik kayalık alanlardan ve denizden onlarca torba çöp çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Dünya Temizlik Günü kapsamında yamaç, kıyı ve su altında çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şahin, çalışmayla karasal kirliliğin yanı sıra su altında kaldığı için fark edilmeyen kirliliğe de dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, denizlerdeki plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı duyarlılık çağrısında bulundu.