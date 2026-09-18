Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor?

Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor?

Ank-Ar tarafından hazırlanan ankette seçmenlere Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendilerine daha yakın hissettikleri soruldu. Sonuçlar AK Parti ve Yeni Parti seçmenleri üzerinden ayrı ayrı paylaşıldı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 1

Ank-Ar'ın paylaştığı anket grafiğinde, Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ'ın farklı seçmen gruplarındaki karşılığı ölçüldü.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 2

Katılımcılara, "Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 3

Grafikte sonuçlar AK Parti ve Yeni Parti seçmenleri için ayrı başlıklar altında gösterildi.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 4

AK Parti seçmenleri arasında Yavuz Ağıralioğlu'nu kendisine yakın hissedenlerin oranı yüzde 13 olarak verildi.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 5

Ümit Özdağ için bu oran yüzde 9,2 oldu.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 6

Müsavat Dervişoğlu'nu kendisine yakın bulanların oranı ise yüzde 3,3 olarak ölçüldü.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 7

Katılımcıların yüzde 63,8'i üç isimden hiçbirini kendisine yakın hissetmediğini belirtti.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 8

Yüzde 10,8'lik kesim ise soruya "Fikrim yok / cevap yok" yanıtını verdi.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 9

Yeni Parti seçmenlerine ilişkin sonuçlarda Müsavat Dervişoğlu için yüzde 41 oranı yer aldı.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 10

Ümit Özdağ'ı kendisine yakın hissedenlerin oranı yüzde 19,2 olarak açıklandı.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 11

Yavuz Ağıralioğlu için ölçülen oran ise yüzde 4,8 oldu.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 12

Bu seçmen grubunda katılımcıların yüzde 30'u üç isimden hiçbirini kendisine yakın hissetmediğini ifade etti.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 13

Yüzde 4,9'luk kesim ise "Fikrim yok / cevap yok" seçeneğini işaretledi.

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Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor? - Resim: 14

Grafikte yer alan sonuçlar, söz konusu üç isme yönelik yakınlık oranlarının seçmen tabanlarına göre farklılaştığını gösterdi.

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