Ank-Ar'ın paylaştığı anket grafiğinde, Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ'ın farklı seçmen gruplarındaki karşılığı ölçüldü.
Ank-Ar anketi: Seçmenler hangi ismi kendisine daha yakın hissediyor?
Ank-Ar tarafından hazırlanan ankette seçmenlere Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendilerine daha yakın hissettikleri soruldu. Sonuçlar AK Parti ve Yeni Parti seçmenleri üzerinden ayrı ayrı paylaşıldı.İbrahim Doğanoğlu
Katılımcılara, "Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Grafikte sonuçlar AK Parti ve Yeni Parti seçmenleri için ayrı başlıklar altında gösterildi.
AK Parti seçmenleri arasında Yavuz Ağıralioğlu'nu kendisine yakın hissedenlerin oranı yüzde 13 olarak verildi.
Ümit Özdağ için bu oran yüzde 9,2 oldu.
Müsavat Dervişoğlu'nu kendisine yakın bulanların oranı ise yüzde 3,3 olarak ölçüldü.
Katılımcıların yüzde 63,8'i üç isimden hiçbirini kendisine yakın hissetmediğini belirtti.
Yüzde 10,8'lik kesim ise soruya "Fikrim yok / cevap yok" yanıtını verdi.
Yeni Parti seçmenlerine ilişkin sonuçlarda Müsavat Dervişoğlu için yüzde 41 oranı yer aldı.
Ümit Özdağ'ı kendisine yakın hissedenlerin oranı yüzde 19,2 olarak açıklandı.
Yavuz Ağıralioğlu için ölçülen oran ise yüzde 4,8 oldu.
Bu seçmen grubunda katılımcıların yüzde 30'u üç isimden hiçbirini kendisine yakın hissetmediğini ifade etti.
Yüzde 4,9'luk kesim ise "Fikrim yok / cevap yok" seçeneğini işaretledi.
Grafikte yer alan sonuçlar, söz konusu üç isme yönelik yakınlık oranlarının seçmen tabanlarına göre farklılaştığını gösterdi.