Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş lig aşamasındaki ilk maçında evinde Marsilya'yı 4-1 yenerek adeta bozguna uğrattı. Siyah Beyazlıların bu tarihi galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve ülke sıralamasındaki son durum...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

1. İngiltere: 103.796 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

2. İtalya: 88.589 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

3. İspanya: 85.243 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

4. Almanya: 81.545 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

5. Fransa: 69.153 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

6. Portekiz: 65.750 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

7. Belçika: 59.450 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

8. Hollanda: 52.562 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

9. Türkiye: 50.275 puan

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Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

10. Çekya: 45.125 puan

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