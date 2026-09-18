1. İngiltere: 103.796 puan
Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş lig aşamasındaki ilk maçında evinde Marsilya'yı 4-1 yenerek adeta bozguna uğrattı. Siyah Beyazlıların bu tarihi galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin puanı ve ülke sıralamasındaki son durum...Furkan Çelik
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2. İtalya: 88.589 puan
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3. İspanya: 85.243 puan
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4. Almanya: 81.545 puan
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5. Fransa: 69.153 puan
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6. Portekiz: 65.750 puan
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7. Belçika: 59.450 puan
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8. Hollanda: 52.562 puan
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9. Türkiye: 50.275 puan
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10. Çekya: 45.125 puan
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