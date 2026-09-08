Kaynak: Diğer

Türkiye'nin en zengin şehrinin İstanbul olduğu yönündeki genel kanının aksine, asıl rantın ve zenginliğin başkentte olduğunu vurgulayan Yılmaz Özdil, "Ankara Türkiye’nin musluğudur. Başkentimizi metaforik olarak özetlemek gerekirse para musluğudur. İstanbul elbette en büyük şehrimizdir, devasa rant vardır ama en zengin şehir zannedilir. Halbuki devletten daha zengin bir şehir yoktur" ifadelerini kullandı.



Yılmaz Özdil'in Melih Gökçek'li yayınında kullandığı ifadeler şu şekilde:



''Ankara Türkiye’nin musluğudur… Başkentimizi böyle metaforik olarak özetlemek gerekirse para musluğudur Ankara. Para musluğu İstanbul elbette en büyük şehrimizdir. İstanbul'da devasa rant vardır ama en zengin şehir zannedilir. Halbuki zannedildiği gibi en zengin şehrimiz İstanbul değildir.





'DEVLETTEN SU AKMASI GİBİ PARA AKAR'

Devletten daha zengin bir şehir yoktur. Devletten daha zengin değildir İstanbul. Devlet ihalelerinin musluğu nerede? Ankara'da. Kamu kaynaklarının dağıtımı organizasyonu başkentimizden yapılır. Tıpkı böyle açık bir musluktan su akması gibi devlet ihalelerinden kesintisiz para akar.

Şu anda internet girin mesela devlet ihalelerini kapanmıyor. Şöhretli müteahhitler vardır ya mesela şey isim saymıyorum ama adreslerine bakın lütfen. İletişim adreslerine. Hepsinin merkezi Ankara'dır. Neden Ankara? İşte bundan. Bu sadece AKP dönemine ait bir durum değil. Cumhuriyet tarihi boyunca hep böyledir. Ankara musluktur. İktidara yakın kovalar hep Ankara'da doldurulur.





'MAHŞERİN DÖRT ATLISINDAN BİRİ GÖKÇEK'TİR'

Son 25-30 yıla baktığımızda, Cumhuriyet tarihi boyunca hep böyledir ama 25-30 yıla baktığımızda halk arasındaki tabirle Ankara'nın ciğerini bilen dört çok çok önemli kişi vardır. Dört mahşerin dört atlısı. Ankara'da ihaleler açısından olan biten her şey bu mahşerin dört atlısının haberi olur. Musluk kimin cebine akıyor? Bu dördünün mutlaka haberi var.

Şimdi diğer üçünü polemik olmasın diye söylemeyeyim ama mahşerin dört atlısından biri Melih Gökçek'tir. Son 25-30 yılda Melih Gökçek'tir. Mahşerin dört atlısından biridir. Melih Gökçek'in işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imza attığı bakın projelerin hepsine bakın. Alışveriş merkezlerine, gökdelenlere, villa sitelerine, imarlara falan hepsine bakın. Melih Gökçek'in imza attığı... Hepsinde AKP'linin de, CHP'linin de, MHP'linin de hatta DEM partilinin de iş adamı olarak ortak olduğunu görüyorsunuz.



'ANKARA'YI YÖNETMENİN SIRRI...'

Melih Gökçek'in neredeyse çeyrek asır boyunca Ankara'yı yönetmesinin sırrı aslında budur. Tartışmalı her projeye bakın. İktidar kanadından da muhalefet kanadından da herkesin ortak olduğunu görürsünüz.''