Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı

Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı

8 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 8 Eylül maç programı...

Kaynak: Haber Merkezi
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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 1

İşte 8 Eylül Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

19.45 AEK - LASK Linz (Tabii Spor)

19.45 Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)

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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 2

22.00 Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)

22.00 Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)

22.00 Real Madrid - Inter (Tabii Spor)

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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 3

İngiltere Lig Kupası 3. Tur:

21.45 Bournemouth - Lincoln City

21.45 Crystal Place - Middlesbrough

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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 4

21.45 Leyton Orıent - Bradford

21.45 Sunderland - Hull City

22.00 Millwall - Newcastle

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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 5

Günün çarpıcı futbol müsabakalarını YENİÇAĞ SPOR Servisinin anlık anlatımlarıyla takip edebilirsiniz...

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Futbol severler buraya: Bugün hangi maçlar var? 8 Eylül Salı maç programı - Resim: 6

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekliyor olacak...

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