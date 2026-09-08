İçerisinde 40 kişinin bulunduğu Belediyeye ait havaalanı transfer aracı yolcularını uçaklarına yetişmeye çalışırken düğün konvoyunun esiri oldu. Bütün yolu işgal eden düğün konvoyu servis aracı dahil kendilerini geçerek trafikte yollarına devam etmek isteyen diğer araçlara da yol vermedi.

"SİZ KİMSİNİZ..."

Sosyal medya kullanıcısı, trafik magandalarının kendilerini uyararak yol isteyen diğer sürücülere el işareti yaparak küfür ettikleri belirterek "Siz kimsiniz de hem yolu babanızın malı gibi işgal edip hem de insanlara küfür edebiliyorsunuz? Bu insanların evlenip üremesi bile toplum sağlığı için güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Nerede çekildiği belirtilmeyen videoda 55 plakası dikkat çekerken, (Samsun) vatandaş yetkilileri göreve çağırdı. Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoya yorum yağıyor.

Vatandaşın paylaşımının tamamı şöyle

"Şu gördüğünüz belediyeye ait havaalanı transfer aracında 40 kişi var ve hepsi uçaklarına yetişmeye çalışıyor…Ama öndeki düğün konvoyu bütün yolu işgal etmiş, ne geçen araçlara yol veriyor ne de otobüsün geçmesine izin veriyor. Daha da kötüsü, kornaya basıp yol isteyen araçlara da ellerini kollarını sallayarak küfür ediyorlar. Siz kimsiniz de hem yolu babanızın malı gibi işgal edip hem de insanlara küfür edebiliyorsunuz? Bu insanların evlenip üremesi bile toplum sağlığı için güvenli değil…Umarım yetkililer, araçta bulunan 40 kişinin adına en ağır şekilde cezai işlem uygular."