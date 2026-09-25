Kaynak: İHA

Kaza, Gülabibey Mahallesi’nde Vatan Caddesi ile Malazgirt Sokak’ın kesiştiği noktada yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ç.O.’nun kullandığı 19 ADY 837 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 19 AFE 210 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.