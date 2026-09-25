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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Ankara’da emeklilerin ve sendikaların seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde acı bir olay yaşandı. Eylem alanında emekli polis olduğu iddia edilen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu sarsıcı olay, Türkiye genelinde aylardır sesini duyurmaya çalışan emeklilerin yaşadığı ekonomik çaresizliği ve geçim isyanını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara’daki bu eylem ve intihar girişimi bir ilk değil. Yurdun farklı bölgelerinde sokak röportajlarına ve ziyaretlere konuşan emekliler, aldıkları maaşlarla ay sonunu getiremediklerini her fırsatta dile getiriyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY: "ALIM GÜCÜMÜZ YOK BİTTİ"

İstanbul Bakırköy'de sokak röportajına konuşan emekli bir kadın vatandaş da ekonomik kriz karşısında yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Sadece zaman geçirmek, vitrinlere bakıp geçiyoruz. Alım gücümüz yok, bitti... Ekonomi bitti yani, bitti! Maalesef bitti. Hiç kimsenin, hele bizler emekliyiz, aldığımızı idare etmek zorunda kalıyoruz; idare de edemiyoruz. Torunlarımıza para bile, harçlık bile veremiyoruz."

KONYA: "24 BİN 700 LİRA MAAŞ KIŞIN 1 GÜNE İNİYOR"

Şanlıurfa'da dert yanan bir emekli, "Onların tuzu kuru. Benim tuzum kuru değil. 23 bin lira aç kalırsan yetiyor, aç kalmazsan yetmez. Bu düzen de böyle gitmez" dedi.

Konyalı bir emekli ise, "24 bin 700 lira 4 gün yetiyor. Kışın bir güne iniyor. Geçen sene doğal gaz 3-4 lira geliyordu, bu sene 7-8 mi gelecek? Bu maaşla geçim olmaz" diyerek tepki gösterdi.

SİNOP: "EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR SÜRE YETTİĞİ ŞEHRE GÖRE DEĞİŞİR"

Sinop'ta yaşayan Halise Yalçınkaya, enflasyon oranlarına ve kamu hizmetlerinin paralı hale gelmesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşının ne kadar süre yettiği yaşadığı şehre göre değişir. İstanbul'da 3-4 gün, Ankara'da belki 10 gün, Sinop'ta 15-20 gün belki yeter ama bir ayı dolduramaz. Bugün enflasyonun durması ve emeklinin en az 60 bin lira alması lazım."

ARTVİN: "TORUNA NASIL HARÇLIK VERECEĞİZ?"

Artvin Kemalpaşa'da yaşayan emekli Yaşar Tatar ise çay üreticisinin yaşadığı mağduriyeti ve pazar fiyatlarını şu sözlerle eleştirdi:

"23 bin 500 lira maaş alıyorum, yetmiyor. Çayı 35 liradan aldılar, özel sektör gelip 27 liradan aldı. Pazara gittim, iki kilo üzüm alayım dedim 200 lira. Torunlar okula başladı, nasıl harçlık vereceğiz bilmiyorum."

OSMANİYE: "MAAŞ 10 GÜN YETİYOR, 20 GÜN YARDIMLA GEÇİNİYORUZ"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde konuşan bir diğer emekli vatandaş ise alım gücünün yıllar içindeki erimesini anlattı:

"Ne tasarrufu, karnımızı doyuramıyoruz. Maaş 10 günü geçiyor, 20 gün de sağdan soldan çalışmayla, yardımla geçiniyoruz. Ben emekli olduğumda maaşımla 6 çeyrek alıyordum, şu anda 2,5 çeyrek alabiliyorum."